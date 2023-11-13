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Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışmacıları Kimdir? (13-17 Kasım 2023)

TV8'in sevilen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz, 13-17 Kasım 2023 haftasında yepyeni yüzlerle ekranlara geliyor. Bu haftanın yarışmacıları, kendilerine has tarzları ve mutfak becerileriyle dikkat çekiyorlar. Peki, bu hafta Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kimler var ve bu yarışmacılar kimdir? İşte detaylı bilgiler...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışmacıları Kimdir? (13-17 Kasım 2023)
YAŞAM
Yayın Tarihi : 13-11-2023 15:51

TV8'in sevilen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz, 13-17 Kasım 2023 haftasında yepyeni yüzlerle ekranlara geliyor. Bu haftanın yarışmacıları, kendilerine has tarzları ve mutfak becerileriyle dikkat çekiyorlar. Peki, bu hafta Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kimler var ve bu yarışmacılar kimdir? İşte detaylı bilgiler...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ali Can Gözcü kimdir

Ali Can Gözcü, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftaki dikkat çeken isimlerinden biri. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde doktora yapan ve hem koçluk hem de proje yöneticiliği yapan Gözcü, yarışmada özgüveni ve kendine has tavırlarıyla ön plana çıkıyor. Seyahat tutkunu olan Gözcü'nün Instagram hesabı @0acg0'dur.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Cemile Canan Çifçi Teber kimdir

Cemile Canan Çifçi Teber, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yarışacak bir diğer isim. Erzincanlı, 34 yaşında ve üniversitede muhasebe bölümünü bitiren Teber, kurumsal hayatın ardından sosyal medya alanına geçiş yapmış. Şu anda sözleşmeli öğretmenlik yapan ve içerik üreterek takipçilerinin karşısına çıkan Teber'in Instagram hesabı @cemilecananteber'dir.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özgem Güler kimdir

Özgem Güler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın yıldızlarından biri. Programda, güzelliği ve mutfaktaki becerileriyle dikkat çeken Güler, yarışmacı arkadaşlarına kendi gününde büyük sürprizler hazırlıyor. Güler'in Instagram hesabı @ozgemguler'dir.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kerim Özmen kimdir

Kerim Özmen, bu hafta Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yarışacak olan bir diğer isim. Yemek yapma konusunda oldukça iddialı olan Özmen, aynı zamanda sunuma da büyük önem veriyor. Yakışıklı yarışmacının Instagram hesabı @kerimmmozmennn'dir.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Fatma kimdir?

Fatma, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından biri. Programda, dobra sözleri ve eleştirileriyle dikkat çeken Fatma, yarışmada becerilerini sergileyecek. Kendisi hakkında daha fazla bilgi yarışma başladıktan sonra eklenecektir.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz, Türkiye'nin en çok izlenen gündüz programlarından biri olarak, her hafta farklı yarışmacılar ve renkli anlarla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Bu hafta da yine mutfakta kıyasıya bir rekabet yaşanacak ve izleyiciler 75 bin liralık ödül için mücadele edecek yarışmacıları ekran başında takip edecekler.

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