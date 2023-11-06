Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sultan İtek kimdir?

Zuhal Topal'ın sunduğu ve izleyici tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen 'Yemekteyiz' programında bu hafta kimler yarışacak? İşte merak edilen yarışmacı Sultan İtek ve Instagram fenomeni olma yolundaki hikayesi.

TV8'in ilgiyle takip edilen yemek yarışması 'Zuhal Topal'la Yemekteyiz' yeni sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Her hafta farklı yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği program, bu hafta da iddialı isimlerini izleyiciyle buluşturuyor. Heyecan dolu yarışmanın bu haftaki yarışmacıları arasında Sultan İtek de var. İnternet üzerinde Sultan İtek hakkında yapılan aramalar, onun hakkında daha fazla bilgi edinme isteğini gösteriyor. Peki, ekranların sevilen yüzü ve yarışmacı Sultan İtek kimdir? Detaylar haberimizin devamında.

Sultan İtek Kimdir?

Bu haftanın yarışmacıları arasında öne çıkan isimlerden Sultan İtek, güzelliği ve cesur ifadeleriyle dikkatleri üzerine çekti. Programın tanıtım fragmanında sert sözleriyle ön plana çıkan Sultan İtek, yarıştığı rakiplerine meydan okuyor. 17 Ağustos 1996 doğumlu ve Ağrı Doğubayazıtlı olan 27 yaşındaki Sultan İtek, lise mezunu ve şu an için bekar. Mutfakta az zaman geçirdiğini ama iddialı olduğunu belirten İtek, heyecan verici yeni bölümde izleyicileri şaşırtmaya hazırlanıyor. Aynı zamanda Bakırköy'de bir butik işleten Sultan İtek, kendi adını taşıyan markasının da modelliğini üstleniyor.

Sosyal medya üzerinde hızla popülerlik kazanan Sultan İtek, paylaşımlarıyla binlerce etkileşim alıyor ve Instagram'ı aktif bir şekilde kullanıyor. Takipçi sayısı 100 bine yaklaşan Sultan İtek'i @sultan_itek kullanıcı adıyla Instagram'da takip edebilirsiniz. Ayrıca, butik işletmesi @sultanitekbutik hesabından moda dünyasındaki son trendleri ve şık tasarımlarını takip edebilirsiniz.