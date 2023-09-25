Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özlem kimdir?

Özlem, bir zamanlar popüler olan "Evleneceksen Gel" adlı televizyon programında tanınmış bir isimdi. Bu programda evlilik adayları bir araya gelip eş adayları arayışına giriyordu ve Özlem de bu adaylardan biriydi. Şimdi ise aynı şöhretini TV8 ekranlarında yayınlanan "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programında sürdürüyor.

"Zuhal Topal'la Yemekteyiz", farklı katılımcıların sırayla yemekler hazırlayıp birbirlerini puanladığı bir yemek yarışmasıdır. Yarışma hafta içi her gün yayınlanıyor ve bir haftanın sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı büyük ödülün sahibi oluyor.

Özlem'in bu programda yarışmacı olarak yer alması, izleyicileri oldukça şaşırttı. Birçok izleyici, Özlem'in yüzünü "Evleneceksen Gel" programından hatırlıyordu ve bu nedenle yarışmacıların kimler olduğunu araştırmaya başladılar. Özlem'in geçmişteki program deneyimi, diğer yarışmacılara göre ona bir avantaj sağlayıp sağlamayacağı ise merak konusu oldu. Ancak kesin olan bir şey var ki, Özlem'in programda yer alması, izleyiciler arasında büyük bir ilgi uyandırdı.

ÖZLEM KARABUYA KİMDİR?

Özlem Karabuya, 1986 yılında doğmuş olup şu an 37 yaşındadır. 9 ay önce evlenmiş ve aslen Erzurum kökenlidir. İddialı bir yapısı olan Özlem, geçmişte mankenlik yapmıştır. Hırslı bir kişiliği olan Karabuya, şu anda İstanbul'da yaşamaktadır. "Zuhal Topal’la Yemekteyiz" programında da tanınmıştır.Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacıları kimler?

Ebru, Özlem, Enes, Hakan