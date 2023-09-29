Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı 29 Eylül kim birinci oldu

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in Yeni Şampiyonu Belli Oldu! TV8'in popüler yemek yarışması "Zuhal Topal'la Yemekteyiz", her hafta olduğu gibi bu hafta da yemekseverlerin ilgisini çekiyor. Yarışma bu sezonda büyük ödülünü 75.000 TL olarak güncelledi. Farklı yemek tarifleri ve renkli kişilikleriyle tanınan yarışmacılar, her bölümde izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor.

Haftanın En Trend Yarışması: Yemekteyiz

Zuhal Topal'ın sunumu eşliğinde ekranlara gelen yarışmada, bu hafta da farklı menüler ve eğlenceli sunumlarla yarışmacılar birbirleriyle yarıştı. Her gün yeni bir menüyle yemek severlerin karşısına çıkan yarışmacılar, haftanın en yüksek puanını almaya çalışıyor.

29 Eylül'de Kim Birinci Oldu?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 29 Eylül 2023'te yayınlanan final bölümünde haftanın birincisi belli oldu. En yüksek puanı toplayarak rakiplerini geride bırakan isim, büyük ödülü kazandı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de Bu Haftanın Şampiyonu

29 Eylül tarihli programda en yüksek puanı toplayarak şampiyon olan isim, 35 puanla Meral Hanım oldu! Meral Hanım'ın ödülü tam 75.000 TL oldu!

Haftanın Yarışmacıları