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Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu, 75 bin TL ödülü bu hafta kim kazandı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu akşamın kazananı kim? 27 Ekim 2023 Cuma Bu haftanın birincisi olarak 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi kim oldu? Detaylar haberimizde...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu, 75 bin TL ödülü bu hafta kim kazandı?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 27-10-2023 18:46

Her hafta izleyicilere farklı sürprizlerle gelen "Zuhal Topal'la Yemekteyiz", bu hafta da renkli yarışmacıları ve lezzetli menüleriyle dikkat çekiyor. Beş gün süren bu heyecan dolu yarışta, katılımcılar kendilerine tanınan 2,5 saatlik süre zarfında en özel menülerini hazırlayarak birinci olabilmek için ter döküyorlar. İzleyenler, bu süreçte yarışmacıların yeteneklerine ve yaratıcılıklarına tanıklık ediyor. Fakat merak edilen büyük soru: Yemekteyiz'de bu akşamın galibi kim oldu? 27 Ekim'deki programda haftanın birincisi kimdi?

Son Bölümde Neler Yaşandı?

"Zuhal Topal'la Yemekteyiz"de son yayınlanan bölüm, izleyiciler için oldukça heyecan vericiydi. Haftanın birincisinin kim olacağı merak konusuydu. Her hafta sonunda, Zuhal Topal en başarılı yarışmacının alnına 75 bin TL'lik cömert ödülü takdim ediyor.

75 Bin TL'lik Büyük Ödül Kimin Oldu?

Bu haftanın birincisi ve 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi, bugün yayınlanan son bölümle birlikte açığa çıktı. Fatemeh Asghari ve Sevda Kıraç, haftanın birincisi olarak bu büyük ödülü paylaştılar.

Bu Haftanın Yarışmacı Kadrosu

  • Sevda Kıraç
  • Erengül Cenik
  • Kerim Uygur
  • Yavuzhan Ulucan
  • Fatemeh Asghari
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