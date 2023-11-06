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Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emine Karaköse Kimdir?

Zuhal Topal'ın sevilen yemek yarışması "Yemekteyiz" yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Heyecanla beklenen yarışmacılar arasında yerini alan Emine Karaköse, kimdir, nasıl bir performans sergileyecek ve en çok merak edilen soru; Instagram hesabı nedir? İşte tüm detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emine Karaköse Kimdir?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 06-11-2023 17:14

Yarışmanın genç yıldızı Emine Karaköse, hünerlerini sergilemeye hazırlanıyor.

Zuhal Topal'ın sevilen yemek yarışması "Yemekteyiz" yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Heyecanla beklenen yarışmacılar arasında yerini alan Emine Karaköse, kimdir, nasıl bir performans sergileyecek ve en çok merak edilen soru; Instagram hesabı nedir? İşte tüm detaylar...

Emine Karaköse Kimdir?

18 yaşındaki Emine Karaköse, yarışmanın yeni ve dinamik yüzlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Programın tanıtım fragmanında Sultan Hanım lakabıyla dikkat çeken Karaköse'nin rekabetçi tutumu ve mutfaktaki yetenekleri şimdiden izleyicilerin ilgisini çekti.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında rakiplerine puan verecek olan Karaköse, kendi yemek gününde de birinci olmak için mutfakta ter dökecek. Aksesuar işiyle uğraşan Karaköse, programdaki diğer yarışmacılar gibi 75 bin lira ödül için mücadele edecek.

Instagram Hesabı

Sosyal medyada da merak konusu olan Emine Karaköse'nin Instagram hesabı @emnkaee üzerinden takip edilebilir. Genç yarışmacının yarışma dışında kişisel zevkleri ve tarzı hakkında ipuçları sunan hesap, onu daha yakından tanımak isteyenler için ideal bir başlangıç noktası sunuyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programına damga vurmaya hazırlanan Emine Karaköse'nin yarışmacı olarak yer alacağı bölümler, izleyiciler tarafından büyük bir ilgi ve merakla bekleniyor. Genç yarışmacının performansı ve yemekleri, hafta içindeki bölümlerde ekrana gelecek.

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