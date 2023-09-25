Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ebru Özge Özen kimdir?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bu hafta yarışmacılardan biri olan Ebru Özge Özen, izleyicilerin dikkatini çekti. Peki, kimdir bu Ebru Özge Özen? Instagram hesabı nedir? İşte detaylar...

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekrana gelen ve Türkiye'nin en popüler yemek yarışmalarından biri olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz, her hafta olduğu gibi bu hafta da renkli yarışmacılarıyla seyirciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu haftanın dikkat çeken yarışmacılarından biri de Ebru Özge Özen.

Ebru Özge Özen, Adana kökenli bir yarışmacı. Ancak sadece yemek yarışmalarında değil, oyunculukta da yeteneklerini sergiliyor. Daha önce 360 TV'deki "Benim Yemeğim" adlı yemek yarışmasında ve SHOW TV'deki "Kuaförüm Sensin" programında yarışmacı olarak yer almış. Yani yarışma dünyasında oldukça deneyimli bir isim.

Ebru'nun sosyal medya hesaplarına olan ilgi de oldukça fazla. Ebru Özge Özen'in Instagram hesabı: @ebru_ozgeozen. Bu hesaptan Ebru'nun günlük yaşamına, paylaşımlarına ve etkinliklerine dair bilgilere ulaşabilirsiniz.

Özetle, Ebru Özge Özen, hem yarışma dünyasında deneyimli hem de oyunculuk yetenekleriyle tanınan bir isim. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında da yeteneklerini sergileyerek izleyiciden tam not almayı hedefliyor.