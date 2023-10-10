Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aleyna farklı tarzıyla yarışmaya damga vurdu

Türkiye'nin popüler televizyon yarışmalarından biri olan "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" yeni haftasına enerjik bir başlangıç yapıyor. Bu haftanın beş yarışmacısından biri de genç, dinamik ve güzel Aleyna Dursun. Bu genç yetenek, dobralığı ve samimi tavrıyla dikkat çekerken, internet üzerinde hakkında yapılan aramaların sayısı da hızla artıyor. Peki Aleyna Dursun kim ve onu daha yakından tanımaya ne dersiniz?

Aleyna Dursun Kimdir?

2002 yılında dünyaya gelen Aleyna Dursun, 21 yaşında genç bir yetenek olarak karşımıza çıkıyor. Aslen Tokatlı olan Aleyna, üniversite hayatına devam ediyor ve Çizgi Film ve Animasyon bölümünde eğitim alıyor. Ancak onun yetenekleri sadece eğitimiyle sınırlı değil. 6 yaşından beri mutfakla iç içe olan Aleyna, lezzet konusundaki yeteneğiyle de adından sıkça söz ettiriyor. Kendine bu alanda son derece güvenen genç yıldız, samimi ve doğrudan konuşabilen bir kişiliğe sahip.

Aynı zamanda kendine has bir stil ve iddiası olan Aleyna, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programına farklı bir renk kattı. İddialı yapısı ve doğal tavrıyla izleyenleri ekrana kilitleyen Aleyna'nın programdaki performansı, sosyal medya platformlarında da büyük ilgi gördü.

Aleyna Dursun'un Instagram Hesabı Nasıl?

Ekranda gördükten sonra Aleyna Dursun'u sosyal medyada da takip etmek isteyenler için bilgi verelim: Aleyna, Instagram'da oldukça aktif. Hali hazırda 2 binden fazla takipçisi bulunsa da bu sayının kısa süre içerisinde artması bekleniyor. Aleyna'nın paylaşımlarına ve güncellemelerine "@aleynabusraaaaa" kullanıcı adından ulaşabilirsiniz.

Bir televizyon yarışmasında sıkça rastlanan gergin anlar, bu kez Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacıları arasında yaşandı. Aleyna, "Siz acaba dönercide mi şeflik yapıyorsunuz? Bir şefin masa düzeninden haberdar olması gerek. Ancak sizden bir haber alınamıyor," diyerek yarışmacıya tepki gösterdi.

Yarışmacı, "Peçete tabağın içinde olmaz," diyerek savunmasını yaptı. Devamında ise, "Yaşınıza ve bilgisizliğinize veriyorum, problem yok," yanıtını verdi.