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Zuhal Topal'la Yemekteyiz 6 Ekim kim kazandı? Hangi yarışmacı birinci oldu?

6 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim? Haftanın sonunda 75 bin TL'lik ödülü hangi yarışmacının kazandığını öğrenmek için detaylar sizlerle. Zuhal Topal'la Yemekteyiz 6 Ekim kim kazandı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 6 Ekim kim kazandı? Hangi yarışmacı birinci oldu?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 06-10-2023 18:54

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı hafta içi her gün ekranlarda yer buluyor. Her haftanın sonunda ise en yüksek puanı alan yarışmacı, 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor. Özellikle Cuma günleri, haftanın birincisinin kim olduğu büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, 6 Ekim tarihinde Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi hangi yarışmacı oldu?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in Rekabet Dolu Haftası

Programda yarışmacılar, en lezzetli yemekleri yapabilmek için kıyasıya bir mücadele içerisinde. Her bir yarışmacının hedefi, diğer rakiplerinden daha iyi performans gösterip, en yüksek puanı toplayarak 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olmak. Zuhal Topal, her Cuma günü bu rekabet dolu yarışın birincisini ekranlarda açıklıyor.

6 Ekim'de Birincilik İçin Favori Kim?

6 Ekim'de Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında birinci yarışmacı henüz kamuoyu ile paylaşılmadı. Akşam saatlerinde bu heyecanlı anın gerçekleşmesi ve haftanın birincisinin açıklanması bekleniyor. Birincinin kim olduğu belli olduktan sonra bu bilgi haberimize eklenecektir.

Bir hatırlatma olarak, yarışmada finale en yüksek puanla gelen yarışmacı, tam 75.000 TL'nin sahibi oluyor.

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