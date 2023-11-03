Zuhal Topal'la Yemekteyiz 3 Kasım 2023 Birincisi Kim Kazandı?

Ekranların sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 3 Kasım 2023 Cuma günü finalinde kimin büyük ödülün sahibi olduğu büyük bir merak konusuydu. Bu hafta mücadele eden yarışmacılar Yeşim, Yusuf, Atakan, Hülya ve Aygül, büyük ödül olan 75 bin TL'yi kazanabilmek için en iyi yemeklerini sunarak hünerlerini gösterdiler. Peki, renkli yarışmacıların ve nefis yemeklerin olduğu bu rekabette haftanın birincisi kim oldu? İşte merak edilen o isim ve puan durumu.

Yemekteyiz'in 3 Kasım 2023 Birincisi

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz, bu hafta da kıyasıya bir rekabete sahne oldu. Her gün farklı bir yarışmacının ev sahipliği yaptığı yemek yarışmasında, lezzetli yemekler ve eğlenceli sohbetler eşliğinde puanlar verildi. Gergin geçen puanlama sonrasında, haftanın birincisi büyük bir heyecanla beklenen bölümde açıklandı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz: Yarışmacılar ve Puanlama Sistemi

Yarışmada yarışmacılar, birbirlerinin yemeklerini ve ev sahipliğini puanlayarak haftanın birincisini belirliyorlar. Verilen puanlar doğrultusunda en yüksek toplam puanı alan yarışmacı, 75 bin TL'lik dev ödülün sahibi oluyor. Hafta içi her gün farklı bir yarışmacının evine konuk olan Zuhal Topal ve diğer yarışmacılar, yemeklerin lezzeti, sunumu ve ev sahipliği gibi kriterlere göre puan veriyorlar.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Zuhal Topal'la Yemekteyiz, ilk olarak 13 Ekim 2008 tarihinde Show TV'de izleyiciyle buluştu. Haziran 2011'e kadar devam eden program, 1 yıllık bir aradan sonra 4. sezonuyla Ekim 2012'den itibaren FOX'ta yayınlandı. Daha sonrasında ise TV8'in vazgeçilmez programları arasına giren yarışmanın sunuculuğunu ünlü isim Zuhal Topal üstleniyor.

75.000 TL Ödülün Sahibi

Zuhal Topal'ın renkli sunumu ve yarışmacıların eşsiz yemekleri ile Yemekteyiz, her hafta olduğu gibi bu hafta da heyecan dolu anlara sahne oldu. Peki, 3 Kasım 2023 Cuma gününe damgasını vuran ve 75 bin TL'lik ödülün sahibi olan yarışmacı kim oldu?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özel Bölümünde Neler Yaşandı?

Haftanın final bölümünde yarışmacılar, ödül için son kez hünerlerini sergilediler. Programda zaman zaman duygusal anlar yaşandı, zaman zaman da eğlence ve kahkahalar havada uçuştu.