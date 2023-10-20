Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20 Ekim 2023: Haftanın Kazananı Belli Oldu!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yemek yarışması, hafta içi her gün Tv8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Popüler yemek yarışmasının 20 Ekim tarihli bölümünde büyük bir heyecan yaşandı. Sunucu Zuhal Topal, haftanın finalinde yarışmacıların aldığı puanları ve haftanın birincisini açıkladı.

Tv8 ekranlarında beğeniyle izlenen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta sonuçlar heyecanla bekleniyordu. Zuhal Topal'ın sunumuyla gerçekleşen programda, Sema Hanım, Neval Hanım, Yusuf Bey, Fikret Bey ve Yeliz Hanım bir hafta boyunca yemek yapma yeteneklerini sergiledi.

Haftanın son gününde, yarışmacıların birbirlerine verdiği puanların yanı sıra Zuhal Topal'ın verdiği puanlar da büyük bir merakla bekleniyordu. İşte bu haftanın sonuçları:

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Puan Durumu

Haftanın beş yarışmacısı arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Yarışmacılar, hafta boyunca birbirlerine verdiği puanların yanı sıra Zuhal Topal'ın da puanlarıyla son sıralamayı oluşturdular.

Fikret Bey: Toplamda 24 puan alarak haftayı beşinci sırada tamamladı. Zuhal Topal ve diğer yarışmacılardan aldığı bu puanla, büyük ödülün sahibi olma şansını kaybetti.

Neval Hanım: 26 puanla haftayı dördüncü sırada bitirdi.

Sema Hanım: Haftanın üçüncüsü oldu ve 28 puan topladı. Bu puanla büyük ödülü kazanma şansını kaybetti.

Yusuf Bey: Haftanın ikincisi olarak tam 29 puan aldı. Ancak bu puan, büyük ödülü kazanmasına yetmedi.

Ve Haftanın Birincisi...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi 30 puanla Yeliz Hanım oldu. Rakiplerinden ve sunucu Zuhal Topal'dan topladığı bu puanla, haftanın birincisi olarak 75 bin TL'nin sahibi oldu.

Yeliz Hanım'ın bu başarısı, diğer yarışmacılar tarafından alkışlandı. Yarışmayı birinci olarak tamamlayan Yeliz Hanım, ödülünü alarak yarışmadan ayrıldı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz, hafta içi her gün yeni yarışmacıları ve lezzetli menüleriyle Tv8 ekranlarında olmaya devam edecek.