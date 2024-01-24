Zuhal Topal'ın Tanzanya tatili!

Zuhal Topal, ailesiyle birlikte gittiği Tanzanya’dan eğlenceli görüntüler paylaştı.

Zuhal Topal'ın Tanzanya tatili!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-01-2024 14:06

Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Zuhal Topal, hafta içi her gün ekranlarda izleyicileriyle buluştuğu Yemekteyiz programının yoğun temposundan uzaklaşıp, ailesiyle birlikte Zanzibar tatiline çıktı. Ünlü sunucu, tatil anılarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak büyük ilgi topladı.

Zuhal Topal, eşi ve kızıyla birlikte keyifli bir Zanzibar kaçamağına çıktı. Tatil fotoğrafları ve videoları, Topal'ın sosyal medya hesaplarında peş peşe paylaşıldı. Güzel sunucunun, tropikal cennet Zanzibar'ın güzelliklerini keşfederken çekilen renkli kareleri, hayranlarının beğenisini kazandı.

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