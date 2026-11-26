NOW TV'de yayınlanan Anne Yarısı dizisinde canlandırdığı Zeynep Aksoy karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Burcu Özberk uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Serbest kalmasının ardından Burcu Özberk'in savcılık ifadesi kamuoyuna yansıdı. Burcu Özberk ifadesinde aylık gelirini 300 bin TL olarak açıklarken hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

"Uyuşturucu İçilen Ortamlarda Bulunmadım, Bulunmam Da"

Soruşturma kapsamında ifade veren Burcu Özberk yoğun dizi çekimleri sebebiyle akşam ve gece saatlerinde genellikle dışarı çıkmadığını belirtti. Burcu Özberk savunmasında şu ifadelere yer verdi:

"Uyuşturucu içilen ortamlarda bulunmadım, bulunmam da. Ben uyuşturucu madde veya yeşil reçeteli herhangi bir madde kullanmam. Üzerime atılı suçlamaları kabul ediyorum."

Telefon Şifresini Verdi ve Cihazının İadesini Talep Etti

Savcılık ifadesinde aylık gelirinin 300 bin TL olduğunu beyan eden Burcu Özberk cep telefonunun şifresini emniyet birimlerine teslim ettiğini söyledi. Telefonunda Anne Yarısı dizisinin senaryoları ile mesleğine dair iş dokümanlarının yer aldığını ifade eden Burcu Özberk cihazının kendisine iade edilmesini talep etti.