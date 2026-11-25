Karadeniz müziğinin unutulmaz isimlerinden Kazım Koyuncu’nun hayatını anlatan “Kazım: Yarım Kalan” filminin merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Özcan Alper’in oturduğu film, 1 Ocak’ta sinemaseverlerle buluşacak. Kazım Koyuncu’ya Cem Yiğit Üzümoğlu’nun hayat verdiği yapım, daha şimdiden müzikseverlerde büyük heyecan yarattı.

Cem Yiğit Üzümoğlu’nun Dönüşümü Dikkat Çekti

Filmin afişiyle birlikte Cem Yiğit Üzümoğlu’nun Kazım Koyuncu’ya dönüşümü de ilk kez gözler önüne serildi. Yayınlanan fragmanda sanatçının sahnedeki duruşu, bakışları ve şarkılarına kattığı duygu ön plana çıkıyor. Üzümoğlu’nun performansı, Kazım Koyuncu’yu sevenlerin dikkatini çekerken filmle ilgili beklentiyi de artırdı.

Karadeniz’in kendine özgü ezgilerini rock müzikle buluşturan Koyuncu’nun konserlerini ve şarkılarını yıllardır hafızasında taşıyanlar, bu kez o enerjiyi sinema salonunda yeniden yaşama fırsatı bulacak.

Güçlü Oyuncu Kadrosuyla Geliyor

“Kazım: Yarım Kalan” filminin oyuncu kadrosunda birbirinden tanınmış isimler var. Şifanur Gül, Serra Arıtürk, Aslıhan Kapanşahin, Ayça Bingöl, Fikret Kuşkan, Taner Birsel ve Şevval Sam’ın yanı sıra İlker Sami Kılıç, Onur Durmaz, Baran Bölükbaşı, Celal Öztürk, Ozan Taylan Elver, Erdem Akın, Mine Nur Şen ve Ozan Çelik de filmde rol alıyor.

Kazım Koyuncu’nun Yarım Kalan Hikâyesi

Film, sanatçının hayatındaki önemli dönüm noktalarını da beyazperdeye taşıyacak. Çernobil felaketinin gölgesinde geçen çocukluğu, 90’lı yılların gençlik hareketleri ve Zuğaşi Berepe ile başlayan Lazca rock yolculuğu hikâyenin önemli parçaları arasında.

Bir dönem “Gülbeyaz” dizisiyle daha geniş kitlelerce tanınan Kazım Koyuncu’nun müziğe bağlılığı ve kendi yolundan vazgeçmeyişi de filmde anlatılacak. Kısa ama iz bırakan bir ömür süren sanatçının hikâyesi, 1 Ocak’ta sinemalarda izleyiciyle buluşacak. Yapım, Nar Film, ARÇ Productions, Aktan Görsel Sanatlar ve Neo Portföy ortaklığıyla hayata geçiriliyor.