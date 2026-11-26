Şarkıcı Derya Uluğ ve müzisyen sevgilisi Asil Gök 10 yıldır süren ilişkilerini nikah masasına taşıdı. Ünlü çiftin düğün töreni müzik, televizyon ve spor dünyasından pek çok tanınmış ismi bir araya getirdi. Mutlu gecede davetliler çifte iyi dileklerini iletirken düğüne katılan ünlü isimlerin açıklamaları ve kareleri büyük ilgi gördü.

Ünlü İsimlerden Derya Uluğ ve Asil Gök'e Tebrik Mesajları

Düğün törenine katılan ünlü isimler Derya Uluğ ve Asil Gök'ün evliliği hakkındaki duygularını basın mensuplarıyla paylaştı:

Müjde Uzman: "Çok sevdiğim arkadaşım Derya Uluğ ile bu güzel günde birlikte olmak çok güzel. Düğünleri çok güzel. Umarım çok mutlu olurlar. Mutluluk fotoğrafları da bunu gösteriyor."

Bengü: "Uzun süren bir birlikteliğin böyle evlilikle sonuçlanması çok heyecan verici. Çok sevdiğim, çok beğendiğim bir çift. Eminim evlilik de onlara çok güzel gelecek. Bu güzel günlerinde yanlarında olmak istedim. Uçakla döndüm, birkaç konserimiz vardı. Hemen koşa koşa geldim."

Zuhal Topal: Eşi Korhan Saygıner ile katıldığı gecede "Çok güzel bir çiftimiz. Şimdi de en güzel imzayı atacaklar. Biz de bugün onları tebrik edeceğiz, mutluluklarını paylaşacağız. Ömür boyu mutluluklar diliyorum. Evlerinde, yuvalarında hep böyle şen şarkılar, melodiler uçuşsun. Hep mutlu olsunlar inşallah. Artık işi resmiyete dökme zamanı. Mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İdo Tatlıses: Eşi Yasemin Tatlıses ile objektif karşısına geçen sanatçı "Her şeyin en güzel şekilde devam etmesini diliyorum. Bugün çok mutlular. Umarım hayatlarında her şey diledikleri gibi olur. Bizim gibi güzel bir şekilde devam ederler inşallah" dedi.

Ersay Üner: "Derya zaten çok eski arkadaşım. Asil de çok sevdiğim bir kardeşim. Bugün onların en mutlu, en özel günlerinden biri. Sağ olsunlar davet ettiler. İçeride beraber çok keyifli bir akşam geçirdik. Güzel hatıralarımız olacak. Mutluluklar diliyorum" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

Demet Akalın: Hayat arkadaşı Okan Kurt ile yer aldığı törende "Çok kıymetli kardeşlerimiz. Biraz da geç kaldık, onun için..." diyerek basın mensuplarından müsaade istedi.

Düğünde Dikkat Çeken Diğer Ünlü Konuklar

Derya Uluğ ve Asil Gök'ün düğününde sanat ve spor dünyasından başka tanıdık simalar da boy gösterdi. Geceye katılan isimler arasında Murat Dalkılıç ve sevgilisi Özgü Kaya, Koray Avcı, Hande Doğandemir, Deha Bilimlier ve eşi Aslı Bilimlier ile Cenk Tosun ve eşi Ece Tosun yer aldı.