Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşanan ve sosyal medyada büyük tepki çeken olayın ardından güzel bir gelişme yaşandı. Sokakta bisiklet sürerken otomobile sürttüğü gerekçesiyle bisikleti parçalanan 7 yaşındaki küçük kıza, ünlü şarkıcı Demet Akalın’dan anlamlı bir destek geldi. Olayı haberlerden öğrenen Akalın, küçük kıza yeni bir bisiklet hediye etmeye karar verdi. Ünlü şarkıcının bu jesti kısa sürede gündem oldu.

Küçük Kızın Bisikletini Defalarca Yere Vurdu

Olay, 21 Kasım’da İzmit’in Yeşilova Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sokakta bisiklet süren 7 yaşındaki kız çocuğu, yol kenarında park halindeki bir otomobile sürttü. Bunun üzerine araçtan inen erkek sürücü, küçük kızın bisikletini aldı ve çocuğa bağırarak ailesini çağırmasını istedi.

Korkup annesine haber vermek için eve giden küçük kızın ardından bu kez sürücünün annesi olduğu belirtilen kadın araçtan indi. Kadın, çocuğun bisikletini birkaç kez havaya kaldırıp yere vurarak kırdı. Çevredeki esnafın ve vatandaşların uyarılarına rağmen yaşananlar devam etti.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri Tepki Çekti

Küçük kızın annesiyle olay yerine dönmesinin ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Yaşananların bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımasıyla görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı ve çok sayıda kişinin tepkisini çekti.

Görüntülerin haber olmasının ardından anne ve oğlunun kimlikleri belirlendi. İkili, polis merkezinde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Tarafların birbirlerinden şikâyetçi olmadıkları öğrenildi.

Demet Akalın Küçük Kızı Yalnız Bırakmadı

Yaşananları haberlerden takip eden Demet Akalın, küçük kızın dedesi Nazmi Sağlam’a ulaştı. Aileyle buluşan şarkıcı, minik kıza yeni bir bisiklet alacağını duyurdu.

Akalın, dedesiyle birlikte çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak “Geldim kızı buldum. Şimdi bisikleti almaya gidiyoruz” dedi. Küçük kıza destek olmak isteyen şarkıcının bu davranışı sosyal medyada da ilgi gördü.