Şarkıcı Derya Uluğ ve müzisyen sevgilisi Asil Gök 10 yıldır devam eden ilişkilerini nikah masasına taşıdı. Uzun süredir birlikte olan Derya Uluğ ile Asil Gök'ün düğün töreni, sanat ve spor dünyasından pek çok tanınmış ismi bir araya getirdi. Mutlu günlerinde çifti yalnız bırakmayan davetliler heyecanlarına ortak olurken düğünden paylaşılan kareler sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

Sanat ve Spor Camiasından Çok Sayıda İsim Katıldı

On yıllık birlikteliklerini evlilikle noktalayan Derya Uluğ ve Asil Gök'ün düğününe magazin, müzik ve spor camiasından yoğun katılım gerçekleşti. Düğün töreninde bir araya gelen konuklar Derya Uluğ ile Asil Gök'ün sevincini paylaştı. Gece boyunca renkli anların yaşandığı organizasyondan yansıyan düğün fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Nikah Şahitleri Mesut Özil, Polat Yağcı ve Samsun Demir Oldu

Derya Uluğ ve Asil Gök'ün nikâh töreninde şahitlik koltuğuna müzik ve spor dünyasının öne çıkan isimleri oturdu. Çiftin nikah şahitliğini eski futbolcu Mesut Özil, yapımcı Polat Yağcı ve Samsun Demir üstlendi. Sosyal medyada da büyük ilgi gören düğün kareleri takipçilerden çok sayıda tebrik mesajı aldı.