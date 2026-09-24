Zuhal Topal 50 Yaşını Kutladı: Eşinden Gelen Romantik Mesaj Ünlü Sunucuyu Ağlattı!

Türk televizyonlarının güler yüzlü, enerjik ve başarılı sunucusu Zuhal Topal yarım asırlık hayat tecrübesini sevdikleriyle birlikte kutladı. Ekranların aranan ismi kariyeri boyunca yer aldığı unutulmaz yapımların yanı sıra uzun yıllardır başarıyla sunduğu yemek programıyla adını milyonların kalbine yazdırmıştı. Başarılı isim evinde ailesi ve en yakın dostlarının katıldığı samimi bir partiyle 50'nci yaş gününü coşkuyla karşıladı.

Geride Bıraktığım Yarım Asırda Büyük Emek Var

Sihirli Annem, Selena ve Geniş Aile gibi bir döneme damga vuran sevilen dizilerdeki performansının ardından sunuculuk kariyerinde zirveye çıkan Zuhal Topal bu özel ve anlamlı günü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Doğum gününe ait neşeli kareleri ve pasta kesim anlarını yayımlayan ünlü sunucu hayat yolculuğunu anlattığı uzun ve duygu yüklü mesajıyla hayranlarını duygulandırdı.

Hayatın her anına şükranla baktığını belirten Zuhal Topal paylaşımında şu etkileyici ifadelere yer verdi:

"Bugün 50. sayfayı açıyorum! Geride bıraktığım yarım asra dönüp baktığımda her çizgide ayrı bir hikaye her gülüşte derin bir şükür, yaşanmış her deneyimde büyük bir emek görüyorum. Aslında bakarsanız hala 18 yaşındayım sadece üzerine eklenmiş 32 yıllık harika bir tecrübem var! Zamanın nasıl hızla aktığını değil o zamanı ne kadar dolu yaşadığını anladığın özel bir milatmış 50... Yaş sadece bir sayı; neşemizden, enerjimizden ve hayallerimizden hiçbir şey eksilmedi."

Eşinden Romantik Kutlama

Zuhal Topal'ın bu özel gününde en büyük sürpriz ise uzun süredir mutlu bir evlilik sürdürdüğü eşi Korhan Saygıner'den geldi. Sosyal medya hesabından eşine duyduğu sevgiyi dile getiren Saygıner romantik paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Hayatımın en değerli, en keyifli, en eğlenceli insanı ve hayat arkadaşım… İyi ki doğdun! Seninle geçen her yıl hayatımıza eklenen yeni rota, unutulmaz anılar, mutluluk ve bol kahkaha demek… Kamera arkasındaki o bitmek bilmeyen enerjinle yuvamızdaki neşenle hayatımızı çok daha güzel bir yer haline getiriyorsun. Seni çok seviyorum!"

Eşinin bu duygu yüklü mesajı karşısında gözyaşlarını tutamayan ünlü sunucu gönderinin altına yaptığı yorumla karşılık verdi. Eşine olan sevgisini dile getiren Zuhal Topal "Yaaa ağlattın beni çok teşekkür ederim canım eşim, yol arkadaşım, can yoldaşım. Bu kadar güzel sözlere karşılık kelimelerim kifayetsiz kalır... Bir ömür boyu nice doğum günlerimizi kutlarız inşallah, seni seviyorum" ifadelerini kullandı. Çiftin bu örnek ve romantik evliliği sosyal medyada binlerce beğeni ve kutlama mesajı aldı.