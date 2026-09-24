Seda Bakan'ın İddialı Tarzı Sosyal Medyayı Salladı: "Çizme mi Sandalet mi?"

Katıldığı etkinlikte siyah elbisesini parmak arası çizmelerle tamamlayan Seda Bakan'ın tarzı olay oldu. Ünlü oyuncunun ayakkabılarının fiyatı 58 bin 500 TL.

Seda Bakan'ın İddialı Tarzı Sosyal Medyayı Salladı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-09-2026 14:39

Behzat Ç.'nin unutulmaz Eda'sı, Kardeş Payı'nın kahramanlar yaratan Feyyza'sı ve son dönemin en çok konuşulan yapımlarından Zeytin Ağacı'nın hayat dolu Leyla'sı Seda Bakan başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra stil tercihleriyle de magazin gündeminden düşmüyor. Doğal ve enerjik tavrıyla her daim adından söz ettiren ünlü oyuncu katıldığı son davette tercih ettiği iddialı kombiniyle sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Çizme mi Sandalet mi?

Katıldığı etkinlikte zarafetiyle göz dolduran siyah blazer elbisesini oldukça sıra dışı bir parçayla tamamlayan Seda Bakan ilk bakışta klasik bir çizmeyi andıran ancak detaylarıyla şaşırtan bir ayakkabı modeli seçti. Çizmenin bilekten aşağısının tamamen açık olduğu ayak parmaklarının göründüğü ve deri bölümün parmak arasından geçerek ince topukla birleştiği o ilginç tasarım bakanları bir kez daha baktırdı. Bildiğimiz uzun çizme formu ile yaz aylarının vazgeçilmezi olan parmak arası sandaletleri tek bir tasarımda buluşturan bu parça gecenin en çok dikkat çeken moda detayı oldu.

Etiket Fiyatı Kısa Sürede Gündem Oldu

Tasarımının sıra dışılığıyla gün boyunca sosyal medyanın diline düşen ayakkabıların fiyatı da en az kendisi kadar ses getirdi. Magazin kulislerinde ve sosyal medya paylaşımlarında hızla yayılan bilgilere göre Seda Bakan'ın ayağından çıkarmadığı o dikkat çekici çizmelerin etiket fiyatının 58 bin 500 TL olduğu öğrenildi. Moda severleri ikiye bölen bu cesur tercih kimi takipçiler tarafından "harika bir tarz" olarak değerlendirilirken kimi kullanıcılar ise yüksek fiyat etiketi ve tasarımı üzerinden esprili yorumlarda bulundu. Ünlü oyuncunun bu yüksek bütçeli ve ezber bozan kombini uzun süre magazin gündemini meşgul etmeye devam edecek gibi görünüyor.

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