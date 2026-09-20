Tuba Büyüküstün Ezber Bozdu! Direk Dansı Sosyal Medyayı Salladı

Tuba Büyüküstün’ün başrolünde yer aldığı Sultana filmi Prime Video’da izleyiciyle buluşmasının ardından sosyal medyanın gündemine oturdu. 17 Eylül’de yayınlanan yapımdan özellikle Büyüküstün’ün direk dansı yaptığı sahne çok konuşuldu.

Ünlü oyuncunun cesur sahnesi izleyenleri ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları sahneleri fazla iddialı bulup eleştirirken bazıları ise Büyüküstün’ün performansını beğendi. Oyuncu için “Ezber bozmuş” yorumları da yapıldı.

Direk Dansı Sahnesi Olay Yarattı

Sultana filminde Tuba Büyüküstün’ün canlandırdığı karakterin direk dansı yaptığı sahne yapımın en çok konuşulan bölümlerinden biri oldu. Oyuncunun rolüne hazırlanışı ve sahnedeki performansı sosyal medyada farklı tepkilerle karşılandı.

Kimi izleyiciler sahneyi cesur bulurken kimi kullanıcılar Büyüküstün’ün alışılmış rollerinin dışına çıkmasını olumlu karşıladı. Böylece film yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada geniş bir tartışmanın konusu haline geldi.

Sultana’nın Güçlü Oyuncu Kadrosu

Filmin başrolünde Tuba Büyüküstün’e Derya Pınar Ak, Seray Kaya, Rojbin Erden ve Begüm Akkaya eşlik ediyor. Kadroda Şirin Sultan Saldamlı, Taro Emir Tekin, Hakan Kurtaş, Çağlar Çorumlu, Melike Güner ve Nur Sürer gibi isimler de yer alıyor.

Oyuncu kadrosundaki bu dikkat çeken isimler filmin merak edilmesinde etkili olan unsurlar arasında gösteriliyor.

Sultana Filmi Ne Anlatıyor?

Sultana, İstanbul’un en ünlü ve gösterişli gece kulüplerinden birinde geçen kadın dayanışması ve rekabet hikâyesini konu alıyor. Filmde farklı karakterlerin ilişkileri, mücadeleleri ve kulüp içindeki dengeler ön plana çıkıyor.

Yayınlanmasının ardından özellikle Tuba Büyüküstün’ün sahnesiyle gündeme gelen yapım hem konusu hem cesur anlatımıyla izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı.