Buse Varol’dan "Antipatiksin" Diyen Takipçisine Kapak Gibi Cevap!

Ünlü şarkıcı Alişan ile mutlu evliliği, iki çocuk annesi olması ve sosyal medyada yaptığı aktif paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen oyuncu ve sunucu Buse Varol takipçileriyle kurduğu doğrudan iletişimle adından söz ettirmeye devam ediyor. Gerek günlük yaşamından kareler gerekse aile hayatına dair samimi kesitlerle sık sık paylaşım yapan ünlü isim bu kez gelen sert bir eleştiriye verdiği özgüven dolu yanıtla sosyal medyanın diline düştü.

Çok Antipatik Olduğun Söyleniyor

Sosyal medya hesaplarını oldukça aktif kullanan ve boş vakitlerinde takipçilerinden gelen soruları yanıtlayarak zaman geçiren Buse Varol son soru-cevap etkinliğinde dikkat çeken bir diyalogla karşılaştı. Bir sosyal medya kullanıcısının yönelttiği "Çok antipatik olduğun söyleniyor ben de katılıyorum, peki sen?" şeklindeki eleştirel ve iğneleyici mesaja sessiz kalmayan ünlü oyuncu tarzına yakışır net bir tavır sergiledi.

Valla Ben Katılmıyorum

Takipçisinden gelen bu doğrudan ve sert yoruma karşı tavrını bozmayan Buse Varol özgüven dolu şu esprili ve net yanıtı verdi:

"Valla ben katılmıyorum. Çok seviyorum kendimi, size de tavsiye ederim."

Kısa süre içinde sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline gelen bu diyalog kullanıcıları adeta ikiye böldü. Kimi takipçiler Buse Varol'un bu öz güvenli ve kendisiyle barışık duruşunu desteklerken kimi kullanıcılar ise verilen cevabı fazlasıyla iddialı buldu. Ünlü ismin eleştiriler karşısındaki bu sakin ve lafını esirgemeyen tavrı magazin kulislerinde uzun süre konuşulacağa benziyor.