Trabzonsporlu Ozan Tufan'ın İlginç Tarzı Gündem Oldu: Fiyatı Ağızları Açık Bıraktı

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Ozan Tufan ailesiyle verdiği pozdaki 81 bin TL değerindeki ilginç tasarımı olan ayakkabılarıyla sosyal medyanın diline düştü

Trabzonsporlu Ozan Tufan'ın İlginç Tarzı Gündem Oldu: Fiyatı Ağızları Açık Bıraktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-09-2026 13:11

Trabzonspor'un tecrübeli ve başarılı orta saha oyuncusu Ozan Tufan yeşil sahalardaki mücadelesinin yanı sıra bu kez saha dışındaki stil tercihleriyle magazin gündeminin zirvesine yerleşti. 2021 yılında Rojin Tufan ile nikah masasına oturan ve bir yıl sonra babalık sevinci yaşayan milli futbolcu, ailesiyle birlikte verdiği yeni pozla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Tasarımıyla Dikkat Çeken Ayakkabılar Olay Oldu

Ailesiyle çekilen mutlu anlarını takipçileriyle paylaşan Ozan Tufan'ın kombininin en dikkat çekici parçasını oluşturan ayakkabıları görenleri adeta şoke etti. Alışılmışın dışındaki ilginç tasarımı ve modern çizgisiyle kısa sürede sosyal medyanın diline düşen bu ayakkabılar binlerce etkileşim alarak hızla yayıldı. Takipçiler ve moda severler milli futbolcunun bu iddialı tarzı hakkında birbirinden esprili yorumlarda bulundu.

Etiket Fiyatı Ağızları Açık Bıraktı

Sosyal medyada hızla yayılan ve günün en çok tartışılan moda detayları arasına giren o ayakkabıların fiyatı da tarzı kadar ses getirdi. Futbol dünyasındaki lüks tüketim ve marka tercihi trendlerine ayak uyduran Ozan Tufan'ın bu tasarım ayakkabısının etiket fiyatının 81 bin TL olduğu öğrenildi. Kısa sürede magazin kulislerinin ve spor basınının manşetlerine taşınan 81 bin TL'lik lüks ayakkabılar sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

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