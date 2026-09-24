Burak Özçivit'in Şöhret Hikayesi Meğer Böyle Başlamış: Babasının Attığı Adım Her Şeyi Değiştirdi!

Burak Özçivit bugün milyonların hayranlıkla izlediği bir kariyer sürdürüyor. Ancak yakışıklı oyuncunun şöhrete uzanan bu büyüleyici yolculuğunun tesadüflerle değil babasının kendisinden habersiz attığı gizli bir adımla başladı. Magazin kulislerinde ve hayran sitelerinde sıkça konuşulan o ilginç keşfedilme hikayesi başarılı oyuncunun hayatındaki dönüm noktalarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Babasının Gönderdiği Fotoğraf Hayatını Değiştirdi

Aslen Gaziantepli olan ve 1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Burak Özçivit'in modellik ve oyunculukla dolu kariyer macerası adeta senaryoları aratmayacak bir olayla start aldı. Yıl 2003'ü gösterdiğinde Özçivit'in babası oğlunun yakışıklılığını ve fotojenikliğini fark ederek kendisinden habersiz bir şekilde Best Model of Turkey yarışmasına başvuru fotoğraflarını gönderdi.

Organizasyon yetkililerinin fotoğrafları görür görmez dikkatini çeken genç Özçivit yarışmaya davet edildi. Aynı yıl katıldığı bu prestijli yarışmada Gelecek Vadeden Model seçilen ünlü isim bu unvanın ardından ünlü moda direktörü Uğurkan Erez'den aldığı teklifle profesyonel modellik dünyasına resmen adım atmış oldu.

Zirveden Ekranlara Uzanan Başarı Öyküsü

Modellikteki başarısını pekiştirmek için 2005 yılında şansını yeniden deneyen Burak Özçivit bu kez Best Model of Turkey yarışmasında birincilik kürsüsüne çıktı. Ardından Türkiye'yi Best Model of the World yarışmasında temsil eden ünlü oyuncu dünyada ikinci olarak adını uluslararası mecralarda da duyurdu.

Modellik arenasında elde ettiği bu devasa başarılar ona oyunculuk kapılarını ardına kadar araladı. 2006 yılında Eksi 18 dizisiyle ilk kez kamera karşısına geçen Özçivit Musallat, Zoraki Koca ve dönemin fenomen gençlik dizisi Küçük Sırlar gibi projelerle adını geniş kitlelere ezberletti. Kariyerindeki asıl büyük çıkışı ise dünyaca ünlenen Kara Sevda dizisiyle yakalayan başarılı oyuncu sonrasında ATV ekranlarında fırtınalar estiren Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterine tam 6 sezon boyunca başarıyla hayat vererek Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Çalıkuşu Setinde Başlayan Büyük Aşk

Başarılı iş hayatının yanı sıra özel hayatıyla da magazin basınından düşmeyen Burak Özçivit mutluluğu meslektaşı Fahriye Evcen'de buldu. İkilinin yolları 2013 yılında Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eserinden uyarlanan Çalıkuşu dizisinin setinde kesişti. Dizide Kamran ve Feride karakterlerini canlandıran çiftin arkadaşlığı kısa sürede büyük bir aşka dönüştü.

İlişkilerini evlilikle taçlandıran ünlü çift 2017 yılında masalları aratmayan görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Mutlu evliliklerini Karan ve Kerem adındaki iki oğullarıyla taçlandıran magazin dünyasının örnek çifti hem örnek aile hayatlarıyla hem de kariyerlerindeki istikrarlı yürüyüşleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Babasının attığı küçük bir adımla başlayan bu hikaye bugün milyonların izlediği dev bir başarı destanına dönüşmüş durumda.