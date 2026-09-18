Ünlülere Yönelik Yasaklı Madde Operasyonunda Flaş Gelişme: Afra Saraçoğlu da Gözaltında!

Afra Saraçoğlu ünlülere yönelik yasaklı madde operasyonunda gözaltına alındı.

Ünlülere Yönelik Yasaklı Madde Operasyonunda Flaş Gelişme: Afra Saraçoğlu da Gözaltında!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-09-2026 10:09

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı Ünlülere Yönelik Yasaklı Madde Soruşturması boyut kazanarak devam ediyor. Sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında ekranların sevilen yüzü Afra Saraçoğlu'nun da yer aldığı ünlü isimler gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen 18 kişilik tam liste kamuoyuna duyuruldu.

18 Kişilik Gözaltı Listesi Açıklandı

Başsavcılığın talimatıyla başlatılan operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde aramalar gerçekleştirildiği ve biyolojik incelemeler için adli sürecin başlatıldığı öğrenildi. Soruşturma dosyasında yer alan ve haklarında gözaltı kararı verilen 18 kişilik tam listede şu isimler bulunuyor:

Aras Bulut İynemli (Oyuncu)

Seyfullah Sağır - Sefo (Şarkıcı)

Melis Sezen (Oyuncu)

Nilperi Şahinkaya (Oyuncu)

Melisa Şenolsun (Oyuncu)

Hande Demir (İş ve cemiyet hayatından isim)

Hasan Şaş (Eski millî futbolcu)

Afra Saraçoğlu (Oyuncu)

Melis İşiten (YouTuber / İçerik üreticisi)

Yağız Sabuncuoğlu (Gazeteci ve spor yorumcusu)

Yeliz Yeşilçimen (Manken)

Aydan Osmanlı (Sosyal medya içerik üreticisi)

Anıl Durmuş (Şarkıcı)

Muhammet Kahyaoğlu

Aytaç Kart

Sayat Zurnacı

Eyüpcan Pırlanta

Rıfat Atlı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Basın Açıklaması

Kamuoyunda büyük ses getiren operasyona ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmi basın açıklaması yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş adamı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatlarıyla bilinen şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmakla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na 18/09/2026 tarihinde 18 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik talimat verilmiştir."

Gözaltına alınan isimlerin jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Benzer Haberler
Tolga Sarıtaş ve Bensu Soral Karşı Karşıya! Teşkilat'ta Yeni Sezon Bombası Tolga Sarıtaş ve Bensu Soral Karşı Karşıya! Teşkilat'ta Yeni Sezon Bombası
Berkay ve Aslı Turanlı Kameranın Karşısına Geçti: Berkay ve Aslı Turanlı Kameranın Karşısına Geçti: "Hata Benim" Klibi Çıktı
Hababam Sınıfı'nın Semra Hoca'sı Yıllar Sonra Gündemde: İşte O Fotoğraf! Hababam Sınıfı'nın Semra Hoca'sı Yıllar Sonra Gündemde: İşte O Fotoğraf!
Bizimkiler'in Nazan'ı Ayşe Kökçü Yıllara Meydan Okuyor! İşte Usta Oyuncunun Son Hali Bizimkiler'in Nazan'ı Ayşe Kökçü Yıllara Meydan Okuyor! İşte Usta Oyuncunun Son Hali
Demet Akalın Konserindeki Olayın Perde Arkasını Anlattı: Demet Akalın Konserindeki Olayın Perde Arkasını Anlattı: "İki Kere İtekledim!"
Latin Müziğin Devleri Buluştu! Shakira ve Maluma'dan Yeni Şarkı: Latin Müziğin Devleri Buluştu! Shakira ve Maluma'dan Yeni Şarkı: "Agua"
ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere Yönelik Yasaklı Madde Operasyonunda Flaş Gelişme: Afra Saraçoğlu da Gözaltında!
  • 18-09-2026 10:09

Ünlülere Yönelik Yasaklı Madde Operasyonunda Flaş Gelişme: Afra Saraçoğlu da Gözaltında!

Alaçatı'yı Yaktı Geçti! İpek Filiz Yazıcı'nın İddialı Tatil Tarzına Beğeni Yağdı
  • 16-09-2026 09:32

Alaçatı'yı Yaktı Geçti! İpek Filiz Yazıcı'nın İddialı Tatil Tarzına Beğeni Yağdı

Tuzlu Kahve'de Sürpriz Transfer! 4. Bölüme Çok Konuşulacak Bir İsim Geliyor
  • 18-09-2026 09:32

Tuzlu Kahve'de Sürpriz Transfer! 4. Bölüme Çok Konuşulacak Bir İsim Geliyor

Mehmed Fetihler Sultanı'na Flaş Transfer! Onur Yenidünya Kadroya Katıldı
  • 15-09-2026 12:30

Mehmed Fetihler Sultanı'na Flaş Transfer! Onur Yenidünya Kadroya Katıldı

Türk Tiyatrosunun Acı Kaybı! Usta Oyuncu Münir Canar Yaşamını Yitirdi
  • 17-09-2026 10:18

Türk Tiyatrosunun Acı Kaybı! Usta Oyuncu Münir Canar Yaşamını Yitirdi