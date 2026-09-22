Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Yapımcılara Sitem: "Arıyorlar Ama Devamı Gelmiyor!"

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarına imza atan, yarım asrı aşan sanat hayatında canlandırdığı ikonik karakterlerle 7'den 70'e milyonların sevgisini kazanan Yeşilçam'ın çınarı Nuri Alço son dönemde ekranlardan uzak kalmasının üzüntüsünü yaşıyor. Başarılı oyuncu Ceyda Düvenci'nin programına konuk olarak katıldığı yayında yapımcılara sitem ederek sektördeki mevcut duruma dair dikkat çekici ve bir o kadar da içten açıklamalarda bulundu.

"Genci İhtiyarı Üç Neslin Kafasına Kazınmış Bir İnsanım"

Sanat hayatında 52 yılı geride bırakan ve arkasında 350'ye yakın film bırakan Nuri Alço sokakta hala halkın yoğun ilgisiyle karşılaştığını ve yürüyemez hale geldiğini belirtti. Seyircinin kendisine duyduğu sevginin çok kıymetli olduğunu vurgulayan usta oyuncu ekranda olmama durumunu anlamakta güçlük çektiğini şu sözlerle dile getirdi:

"Bilmiyorum. Bunların cevabını siz vereceksiniz. Bu kadar karakter oyuncusu olup bu kadar sevilmek, yürüyemez hale gelmem, çok güzel bir şey. Genci ihtiyarı 3 neslin kafasına kazınmış bir insanım."

Mevcut dizi projelerinde yer alamamasının arkasındaki nedenlere değinen Alço yapımcıların artık tamamen genç nesil oyunculara yöneldiğini ifade etti. Sektördeki usta isimlerin ve eski yönetmenlerin kaybedildiğini belirten usta sanatçı prodüksiyonların genç isimler üzerinden ilerleme eğiliminde olduğunu söyledi.

Arıyorlar Cevap Bekliyoruz Yok

Çeşitli yapımlardan teklif aldığını ancak bu görüşmelerin bir türlü sonuçlanmadığını belirten Nuri Alço, yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle özetledi:

"Arıyorlar Nuri Bey müsait misiniz diyorlar, Yeraltı'ndan aradılar, Eşref Rüya'dan aradılar, yarım kaldı. Arıyorlar, hazırız, olursa oynarız, 52 yıl olmuş, yarım asrı geçmişiz, 350 filmim var benim. Diyecek bir şey yok!"

Ceyda Düvenci'nin Hollywood örneğini vererek yurtdışında yaşlı oyuncuların üzerine özel filmler yazıldığını hatırlatması üzerine bu duruma hak veren Alço yabancı ülkelerdeki aktörlerin yaşlandıkça başrollerde yer alabildiğini belirtti. Yapımcılarla hiçbir problemi olmadığını, kimseyle küslüğü bulunmadığını da özellikle vurgulayan usta oyuncu, Türk sinemasında usta isimlere daha fazla ve nitelikli alan açılması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yeşilçam efsanesinin bu samimi sitemi kısa sürede sosyal medyada ve magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.