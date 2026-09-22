Alina Boz'un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen'e Sürpriz Sonuç!

Alina Boz'un ödül almasını beklerken kamerayı açan Umut Evirgen'in o sevimli halleri sosyal medyada gündem oldu.

Alina Boz'un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen'e Sürpriz Sonuç!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-09-2026 10:14

Magazin dünyasının en yakıştırılan ve örnek gösterilen çiftleri arasında yer alan Alina Boz ile Umut Evirgen bu kez katıldıkları bir ödül töreninde yaşadıkları neşeli ve tatlı anlarla gündeme geldi. Aralık 2023'te İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirdikleri görkemli düğünle nikah masasına oturan ve şimdilerde ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan ünlü çift ödül gecesindeki bu sempatik anlarıyla sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Kamerayı Heyecanla Açtı Ama Ödül Başka İsme Gitti

Mutlu evliliklerini geçtiğimiz aylarda aldıkları bebek müjdesiyle taçlandıran ve şu sıralar kız bebek bekleyen Alina Boz ile Umut Evirgen çifti katıldıkları gecede kameralara oldukça renkli görüntüler yansıttı. Gecede güzel oyuncu Alina Boz'un ödül için aday gösterildiği kategoride kazanan ismin açıklanacağı anlarda eşi Umut Evirgen hemen telefonuna sarıldı.

Eşinin bu özel ve heyecan dolu anını ölümsüzleştirmek ve kazanması durumunda o coşkuyu kaydetmek isteyen Evirgen anında kameranın kayıt tuşuna bastı. Ancak sunucu kazanan ismi açıkladığında ödülün Alina Boz'a değil başarılı oyuncu Ceren Narinoğlu'na gittiği anlaşıldı. Sonucun açıklandığı o anlarda Umut Evirgen'in kayıt tuşunda açık kalan kamerası salonda yaşanan o sevimli ve şaşkın anları gözler önüne serdi.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Eşine duyduğu desteği ve heyecanını ellerindeki kameralarla belli eden Umut Evirgen'in o anları kısa sürede sosyal medyada binlerce etkileşim alarak kahkaha dolu yorumlara sahne oldu. Ödülü alamasa da eşinin bu tatlı ve destekleyici hareketi karşısında neşeli halleriyle dikkat çeken Alina Boz ile Umut Evirgen çiftinin uyumu takipçilerinden yine tam not aldı. Şimdilerde bebek heyecanını doruklarda yaşayan ünlü çiftin bu sempatik anları, gecenin en çok konuşulan magazinsel detayları arasına yazıldı.

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