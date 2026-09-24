Reshad Strik'ten Gamze Özçelik'e Aşk İtirafı: "Krallığımın Kraliçesini Veren Allah'a Şükrediyorum!"

Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik sosyal medyadan yaptığı romantik paylaşımda "Bana krallığımın kraliçesini veren Allah'a şükrediyorum" dedi.

Reshad Strik'ten Gamze Özçelik'e Aşk İtirafı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-09-2026 15:05

Oyunculuk kariyerini geride bırakarak hayatını tamamen insani yardım çalışmalarına adayan ve kurduğu dernekle milyonların kalbinde taht kuran Gamze Özçelik 2024 yılında hayatını Avustralyalı oyuncu Reshad Strik ile birleştirmişti. Sessiz sedasız gerçekleşen bu mutlu evliliğin ardından gözlerden uzak ama bir o kadar da huzurlu bir yaşam süren ünlü çiftten romantik kareler gelmeye devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Reshad Strik eşiyle çekildiği yeni fotoğrafları yayımlayarak sarf ettiği duygu yüklü sözlerle kısa süre içinde binlerce beğeni topladı.

En Zor Zamanlarda Yanımda Olan Bir Eş Nasip Etti

Evliliklerinden bu yana birbirlerine olan sevgilerini ve uyumlarını her fırsatta gözler önüne seren ikiliden Reshad Strik eşine duyduğu hayranlığı ve minnettarlığı sosyal medya hesabından dile getirdi. Gamze Özçelik ile çekilen samimi ve mutlu anlarını takipçileriyle paylaşan başarılı oyuncu paylaşımına düştüğü romantik notla magazin gündeminin odağına yerleşti.

Eşine olan sevgisini inanç dolu ve derin sözlerle ifade eden Reshad Strik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bana krallığımın kraliçesini verdiği en zor zamanlarda yanımda olan bir eş nasip ettiği için Allah'a şükrediyorum. Seni bana hediye ettiği için her zaman dua edip O'na şükredeceğim."

Beğeni Butonu Çökerten Paylaşım Sosyal Medyada Büyük Yankı Uyandırdı

Reshad Strik'in eşi Gamze Özçelik için sarf ettiği bu iddialı ve duygu yüklü sözler kısa süre içinde sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Çiftin hayranları ve takipçileri gönderinin altına binlerce iyi dilek, tebrik ve kalp emojisi yağdırarak ikilinin mutluluğuna ortak oldu. Sade yaşamları ve örnek evlilikleriyle magazin dünyasında parmakla gösterilen çiftin bu romantik paylaşımları, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı.

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