Sevdan Bir Ateş Reytingleri Alt Üst Etti: 10 Reytinge Dayanan Dizinin Yapımcısından Mutlu Haber!

Show TV ekranlarında fırtınalar estiren başrollerini Murat Ünalmış ile Özge Özacar'ın paylaştığı ve büyüleyici Kapadokya atmosferinde çekilen Sevdan Bir Ateş dizisi bu sezona adeta damgasını vurdu. Kısa sürede izleyicinin favorisi haline gelen yapım reyting listelerini alt üst ederek büyük bir rekora imza attı.

Reytinglerde Zirvenin Sahibi Oldu

Yayınlandığı günden bu yana tüm ezberleri bozan CNP Film imzalı dizinin dün akşam ekrana gelen 3. bölümü neredeyse 10 reytinge dayanarak izlenme rekorları kırdı. ABC1 kategorisinde 9.51, Total'de 8.85 ve AB grubunda ise 8.40 reyting elde eden yapım, zirvenin unvanını kimseye kaptırmadı. Unutulmaz projelerin yönetmeni Murat Saraçoğlu'nun imzasını taşıyan dizinin 4. bölüm fragmanı şimdiden büyük merak uyandırırken sosyal medyada da #SevdanBirAteş etiketi X'te (Twitter) 4 saat 55 dakika boyunca TT listesinin zirvesinde yer alarak dijital dünyayı salladı.

Yapımcı Sadi Canpolat'tan Çifte Mutluluk: Leyla Bebek Dünyaya Geldi

Dizinin elde ettiği bu devasa başarının yanı sıra yapımcı Sadi Canpolat cephesinden gelen tatlı bir haber de kulisleri hareketlendirdi. Edinilen bilgilere göre dizinin ilk bölümünün yayınlandığı hafta Sadi Canpolat'ın kızı dünyaya geldi. Mutlu aile uzun süredir belirledikleri özel bir ismi minik bebeklerine vererek Leyla adını koydu. Hem reytinglerdeki büyük zafer hem de yaşanan bu tatlı aile sevinci Canpolat ailesine ve dizi ekibine çifte bayram yaşattı.