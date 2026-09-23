Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım: "Stressiz İşe Girdim!"

Geçirdiği kalp krizi sonrası sağlığına kavuşan Cem Yılmaz'dan yeni paylaşım geldi. Oto sanayiye giden ünlü komedyen "Stressiz işe girdim" diyerek güldürdü.

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-09-2026 13:08

Türk komedi dünyasının dahi ismi Cem Yılmaz geçtiğimiz haftalarda yaşadığı sağlık sorunlarının ardından mizahi dilinden ödün vermediğini gösteren yeni bir paylaşımla hayranlarının karşısına çıktı. 29 Ağustos'ta Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde geçirdiği kalp kriziyle sevenlerini endişelendiren ünlü komedyen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde başarılı bir anjiyo operasyonu geçirerek kısa sürede sağlığına kavuşmuştu.

Doktorların kendisine sıkı sıkıya "Stresten uzak durun" uyarısında bulunduğunu daha önce dile getiren Yılmaz bu kez oto sanayiden yaptığı esprili paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Oto Sanayiden Esprili Paylaşım: Stressiz İşe Girdim

Yaşadığı talihsiz sağlık olayının ardından sağlığına kavuşan ve sık sık bu duruma esprili bir dille gönderme yapan Cem Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine kahkahalara neden oldu. Soluğu bir oto sanayi sitesinde alan ünlü komedyen oradan yaptığı paylaşıma "Stressiz işe girdim" notunu düştü.

Doktorlarının tavsiyelerine ve yoğun temposuna atıfta bulunarak yaptığı bu ince esprili paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Hayranları ünlü komedyenin moralinin yerinde olmasından ve her koşulda mizah üretmeye devam etmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren mesajlar paylaştı.

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