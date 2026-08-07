Ziynet Sali'den Meslektaşı Sıla Hakkındaki İddialara Yanıt

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali konuk olduğu müzik ve eğlence programında hem kariyerine dair gelişmeleri hem özel hayatındaki konuları paylaştı. Son dönemde magazin kulislerinde konuşulan ve şarkıcı Sıla ile aralarının açık olduğu yönündeki iddialara değinen başarılı sanatçı söylentilere doğrudan yanıt verdi. İki isim arasındaki dostluğun sarsıldığı yönündeki haberleri yalanlayan Sali meslektaşıyla aralarında herhangi bir dargınlık veya anlaşmazlık bulunmadığını belirtti. Sanat dünyasındaki arkadaşlık ilişkilerini her zaman ön planda tuttuğunu ifade eden pop müziğin sevilen ismi ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

"Çok Güzel Bir Gönül Bağımız Var"

Sıla ile geçmişte imza attıkları ortak projelere ve stüdyo çalışmalarına dikkat çeken Ziynet Sali birlikte geçirdikleri üretim sürecinin kendisi için son derece değerli olduğunu söyledi. Albüm hazırlık dönemindeki sanatsal iş birliğini hatırlatan popçu, "Sıla'yı çok seviyorum, bizim çok güzel bir gönül bağımız var. O albümü yaparken geçirdiğimiz süre, müzikal yolculuk son derece güçlü bir dönemdi" ifadelerini kullandığını belirtti. Meslektaşının müzikal üretkenliğini ve sanatsal kimliğini takdir ettiğini vurgulayan Sali birlikte çalıştıkları dönemin kariyerindeki özel yerini koruduğunu söyledi.

Müzikal Paylaşımlar Ve İletişim Devam Ediyor

Sanat dünyasındaki dostlukların birbirini beslemesi gerektiğini savunan Ziynet Sali, Sıla ile olan iletişimlerinin kesintisiz sürdüğünü ifade etti. Arkadaşlıklarında samimiyete ve karşılıklı gelişime önem verdiğini dile getiren şarkıcı, "Çok iyi bir müzisyen, son derece eğlenceli bir dostluğu var. Ben dostluklarımda insanların birbirini beslemesini çok seviyorum" sözleriyle arkadaşına övgüler yağdırdı. İkili arasındaki iletişim kanallarının her zaman açık olduğunu kaydeden başarılı popçu günlük hayatın yoğunluğuna rağmen görüşmeye devam ettiklerini aktardı.

Söylentilere Son Noktayı Koydu

Müzikal anlamdaki fikir alışverişlerinin ve paylaşımlarının ilk günkü heyecanla sürdüğünü belirten ünlü isim aralarındaki diyaloğu net cümlelerle özetledi. İletişimlerinin kopmadığını vurgulayan Sali, "Gündem ara ara değişse de sevgilerim sonsuz. Yine konuşuyoruz, 'var mı ötesi' diyoruz. Müzik paylaşımlarımız çok güzel şekilde sürüyor" açıklamasını yaptı.