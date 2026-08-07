Mert Yazıcıoğlu'nun Yeni Dizisi Aras İlkbahara Ertelendi

Mert Yazıcıoğlu son dönemde rol aldığı yapımlarla televizyon ekranlarında dikkat çekiyor. Oyuncu Kuruluş Orhan projesinin ardından kariyerine dijital platformda devam etme kararı aldı. Başarılı ismin yeni adresi küresel yayın ağı Netflix oldu. TMC Film tarafından hazırlıkları yürütülen ve şimdilik "Aras" kod adıyla anılan dizi Yazıcıoğlu'nun sıradaki durağı olarak açıklandı. Son olarak Kızıl Goncalar dizisindeki performansıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan genç yetenek yeni yapımda oldukça farklı bir karakterle kamera karşısına geçiyor.

Tanıdık Yönetmenle Yeniden Bir Arada

Dijital platform için hazırlanan dizinin kamera arkası ekibi de sektörün deneyimli isimlerinden oluşuyor. Projenin yönetmen koltuğunda Ömür Atay oturuyor. İkili daha önce Kızıl Goncalar dizisinin setinde uzun süre birlikte mesai harcadı. Uyumlu bir çalışma süreci geçiren yönetmen ve başrol oyuncusunun yeni bir kurgu evreninde yeniden buluşması sinema ve televizyon dünyasındaki beklentileri artırıyor. Senaryo okumalarını ve ön hazırlık çalışmalarını sürdüren yapım ekibi karakter derinliği üzerine yoğun bir planlama süreci yürütüyor.

Doğubayazıt Çekimlerine İklim Engeli

Kamera kayıtlarına sonbahar aylarında başlanması planlanan yapımın set programında önemli bir değişikliğe gidildi. Dizinin ana mekanlarından biri olarak belirlenen Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki hazırlık aşaması öngörülen takvimi aştı. Buna ek olarak bölgenin sert karasal ikliminin sonbahar sonu ve kış aylarında dış mekan çekimlerini zorlaştıracak olması, yapım şirketini yeni bir karar almaya itti. Set ekibi teknik kurulumların eksiksiz tamamlanması ve oyuncuların zorlu hava koşullarından olumsuz etkilenmemesi amacıyla sahne çekimlerini ilkbahar aylarına kaydırdı.

Acil Serviste Başlayan Gizemli Hikaye

Mert Yazıcıoğlu yeni hikayesinde zorlu bir mesleği icra eden Aras karakterine hayat veriyor. Senaryoda yoğun nöbet çizelgeleriyle çalışan bir acil servis doktorunu canlandıran oyuncu stresli bir hastane ortamının merkezinde yer alıyor. Ancak hikayenin temel çatışması sadece sağlık sektörü ve tıp dünyasıyla sınırlı kalmıyor. Kurguya göre doktor karakteri kişisel geçmişine ve yaşamına dair oldukça sarsıcı bir gerçeği öğreniyor. Tüm hayatını temelden değiştiren bu sır dizinin ana dramatik yapısını şekillendiriyor. Yönetmen Ömür Atay liderliğinde ilkbaharda başlayacak çekimlerin tamamlanmasının ardından yapım ekibi hızla post prodüksiyon aşamasına geçerek diziyi izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.