Hilal Altınbilek ve Serkan Çayoğlu Öngörü Filminde Buluştu

The Walt Disney Company'nin dijital yayın platformu Disney Plus yerli içerik kütüphanesini Ay Yapım imzalı yeni bir yapımla genişletiyor. Platformun izleyiciye sunmaya hazırlandığı "Öngörü" isimli projenin ön hazırlık ve çekim süreçleri kısa süre önce tamamlandı. Filmin yönetmen koltuğunda sektörün deneyimli isimlerinden Ali Bilgin oturuyor. Orijinal hikaye kurgusunu ise senarist Sema Ergenekon kaleme aldı. Yapım ekibi senaryonun geçtiği coğrafi arka planı zenginleştirmek amacıyla kamera kayıtlarını farklı bölgelere yaydı. Set çalışmaları İstanbul merkez olmak üzere Büyükada'nın tarihi dokusunda ve Muğla'nın Fethiye ilçesindeki doğal mekanlarda gerçekleştirildi. Çekim takviminin sona ermesinin ardından ekip hızlıca kurgu ve post prodüksiyon aşamasına geçti.

Başroller ve Geniş Oyuncu Kadrosu

Dram türündeki bu yeni film dikkat çeken oyuncuları aynı sette bir araya getiriyor. Projenin ana karakterlerinden Selen'i başarılı oyuncu Hilal Altınbilek canlandırıyor. Ona hikayede Kemal rolüyle yetenekli isim Serkan Çayoğlu eşlik ediyor. Yönetmen Ali Bilgin senaryonun yan karakterlerini oluştururken kadroyu dengeli bir şekilde dağıttı. Filmde Olcay Yusufoğlu ve Bora Karakul gibi oyuncular önemli rolleri üstleniyor. Aynı zamanda yapımda Sema Mumcu ile Gökçen Gökçebağ da kendi karakterleriyle olay örgüsüne yön veriyor. Oyuncu seçim sürecini titizlikle yürüten yapım şirketi bu isimlerin yanı sıra Yiğit Kalkavan ve Sedat Savtak ile kamera karşısına geçti. Genç jenerasyonun öne çıkan yüzlerinden Doruk Hasret Arı ve Kuzey Özcan da filmin oyuncu ekibinde kendilerine yer buldu.

Geleceği Görme Yeteneği ve Kesişen Hayatlar

Öngörü filmi fantastik unsurları dramatik bir çatışmayla harmanlayarak seyirciye sunuyor. Hikaye rüyalarında başka insanların geleceğini görebilme yetisine sahip olan Selen'in yaşamı etrafında şekilleniyor. Sahip olduğu bu sıra dışı özellik sayesinde çevresindeki kişilerin kaderine müdahale etmeye çalışan ana karakter olayların akışını değiştirmek için yoğun çaba harcıyor. Ancak gördüğü spesifik bir rüya onu tahmin edemediği bir sınavın içine çekiyor. Bu süreçte Kemal karakteriyle yolları kesişen kadın kendini aşk ve tehlike arasında belirsiz bir denge kurarken buluyor. Karakterin alacağı kararlar olay örgüsündeki kilit noktaları oluşturarak hem kendi yaşamını hem Kemal'in geleceğini doğrudan etkiliyor.

İlk Tanıtımlar ve Yayın Platformu

Türkiye ilk kez bilim kurgu bir dizi yaptı.



• Başrollerini Hilal Altınbilek ve Serkan Çayoğlu’nun paylaştığı “Öngörü” filminden tanıtım yayınlandı.



• Rüyalarında geleceği gören bir kadının hikayesini anlatıyor. pic.twitter.com/Ik39ehnghk — Gossip Magazin (@gossipmagazinn) August 7, 2026

Filmin kurgu işlemlerinin devam ettiği şu günlerde yapım şirketi medyaya ilk görsel materyalleri servis etti. Platform üzerinden paylaşılan teaser afişleri ve kısa tanıtım videosu projenin romantik aynı zamanda gerilim barındıran atmosferini net bir şekilde yansıtıyor. Yayınlanan ilk görüntüler karakterin iç dünyasına ve sahip olduğu yeteneğin getirdiği psikolojik yüke dair somut veriler sunuyor. Görsel detaylarla desteklenen videoda başrol oyuncularının karşılıklı diyalogları dikkat çekiyor. Yetkililer filmin kesin yayın tarihini henüz kamuoyuna duyurmadı. Ancak tanıtım faaliyetlerinin ivme kazanması yapımın çok yakında platformun kütüphanesine ekleneceğini doğruluyor.