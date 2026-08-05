Ufuk Beydemir'den Eski Eşi İpek Filiz Yazıcı'ya Ağır Gönderme: "Attan İnip Eşeğe..."

Şarkıcı Ufuk Beydemir ile oyuncu İpek Filiz Yazıcı 2022 yılında nikah masasına oturarak magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri olmuştu. Ancak 2025 yılının ilk aylarında sessiz sedasız boşanan ikili yollarını tamamen ayırdı. Boşanmanın ardından hayatında yepyeni bir sayfa açan İpek Filiz Yazıcı spor eğitmeni ve içerik üreticisi İhsan Taha Torğut ile yeni bir aşka yelken açtı. Çiftin sosyal medyada paylaştığı eğlenceli ve aşk dolu fitness pozları kısa sürede gündem olurken, asıl bomba hamle eski eş Ufuk Beydemir’den geldi.

Aşk Pozlarıyla Yeni İlişkisini İlan Etti

Ayrılığın ardından imajını tazeleyen ve seyahatleriyle dikkat çeken güzel oyuncu aradığı mutluluğu antrenörlük yapan İhsan Taha Torğut'ta buldu. Bir süredir ilişkilerini gizli tutan ikili spor salonunda çekilen kaslı ve neşeli pozlarını sosyal medyada paylaşarak birlikteliklerini resmen duyurdu. Çiftin uyumu takipçilerinden tam not alırken bu karelerin yayılmasından saatler sonra sürpriz bir gelişme yaşandı.

Attan İnip Eşeğe Binen Ex...

Eski eşinin yeni ilişkisini ilan etmesinin hemen ardından ünlü şarkıcı Ufuk Beydemir sosyal medyada adından söz ettiren sert bir hamlede bulundu. Bir magazin sayfasının paylaşımının altına yorum bırakan Beydemir "Attan inip eşeğe binen ex için de bi video gelir mi kralım?" ifadelerini kullandı. Eski eşini ve yeni sevgilisini hedef alan bu ağır gönderme sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Sosyal Medya İkiye Bölündü

Zamanlamasıyla dikkat çeken bu zehir zemberek yorum kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Kimi kullanıcılar ünlü şarkıcının bu çıkışını gereksiz ve nezaketsiz bulurken kimileri ise tepkisini esprili bir hırs olarak yorumladı. İpek Filiz Yazıcı cephesinden konuya ilişkin henüz bir yanıt gelmezken ikili arasındaki bu soğuk savaşın nasıl devam edeceği merak konusu oldu.