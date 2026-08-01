Feyyaz Şerifoğlu'nun Masum Değiliz Performansı Sosyal Medyada Yeniden Gündem Oldu

Ajda Pekkan'ın eski vokalisti Feyyaz Şerifoğlu'nun Masum Değiliz performansı sosyal medyayı salladı. Şerifoğlu'nun senfonik orkestra eşliğindeki yorumu binlerce beğeni topladı.

Feyyaz Şerifoğlu'nun Masum Değiliz Performansı Sosyal Medyada Yeniden Gündem Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-08-2026 14:23

Hem oyunculuk kariyerindeki başarılarıyla hem de güçlü sesiyle dikkat çeken Feyyaz Şerifoğlu müzik dünyasındaki yeteneğini bir kez daha gözler önüne serdi. Geçtiğimiz yıl katıldığı özel bir projede sergilediği sahne performansı sosyal medya platformlarında yeniden dolaşıma girerek kısa sürede trendler arasına girdi.

Türk pop müziğinin minik serçesi Sezen Aksu'nun zamansız eseri Masum Değiliz'i canlı senfonik orkestra eşliğinde seslendiren ünlü oyuncu, dinleyenleri adeta büyüledi. Sahnede sergilediği güçlü vokal, yüksek duygu aktarımı ve karizmatik duruşu sosyal medya kullanıcıları tarafından takdirle karşılandı ve binlerce övgü dolu yorum aldı.

Ajda Pekkan'ın Vokalistliğinden Ekranların Aranan Yüzüne

Sanat hayatına ilk adımlarını müzik ile atan Feyyaz Şerifoğlu 2013 yılında katıldığı O Ses Türkiye yarışmasındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Yarışmanın ardından müzik kariyerinde dev bir adım atan yetenekli isim Türk müziğinin Süperstar'ı Ajda Pekkan'ın uzun yıllar vokalistliğini üstlenerek sahnelerde pişti.

Müzik yolculuğuna solo şarkılarla devam eden Şerifoğlu'nun hayatındaki asıl büyük dönüm noktası ise oyunculukla gerçekleşti. İlk olarak Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı karakterle dikkatleri çeken oyuncu ardından fenomen yapım Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği Sedat Koroğlu rolüyle kariyerinde dev bir sıçrama yaşadı ve milyonların sevgisini kazandı.

Senfonik Orkestra Eşliğinde Devleşti

Geçtiğimiz yıl Sezen Aksu ve merhum efsane müzisyen Uzay Heparı anısına düzenlenen "Haydi Sezen'e Gidiyoruz!" başlıklı senfonik konser projesinde sahne alan Şerifoğlu unutulmaz geceye damga vuran isimlerden biri olmuştu. Senfonik orkestranın muazzam akustiği eşliğinde Masum Değiliz şarkısını yorumlayan ünlü isim yılların kazandırdığı sahne tecrübesini sonuna kadar konuşturdu.

Performansın video kliplerinin sosyal medyada yeniden paylaşılmasıyla birlikte kullanıcılar; "Sesinin bu kadar güçlü olduğunu bilmiyorduk", "Tam bir sanatçı kumaşı var" ve "Hem oyuncu hem müzisyen olarak çok başarılı" şeklinde yüzlerce yorumda bulundu. Müzikten ve sahnelerden hiçbir zaman kopmayan Şerifoğlu'nun önümüzdeki dönemde de hem oyunculuk projeleriyle hem de özel müzik performanslarıyla adından sıkça söz ettirmesi bekleniyor.

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