Kübra Süzgün'ün Babasından Özge Özpirinçci'ye Ağır Suçlama

Kadın dizisinde canlandırdığı Nisan karakteriyle hafızalara kazınan genç oyuncu Kübra Süzgün geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir video ile magazin gündemini derinden sarstı. Sosyal medya hesabı üzerinden gözyaşları içinde eski rol arkadaşı Özge Özpirinçci'ye seslenen genç yetenek geçmiş yıllara dair çarpıcı suçlamalar yöneltti. Başrol oyuncusunu kendisini ve ailesini tehlikeli grupların önüne atmakla itham eden yetenekli isim yedi yıl önce yaşanan olaylar yüzünden ne çocukluğunu ne genç kızlığını yaşayabildiğini dile getirdi. Ailece her gün ölüm korkusuyla hayatlarını sürdürdüklerini vurgulayan genç kız babasının onları korumak adına tüm mal varlığını satarak büyük bir mücadele verdiğini anlattı. Tatiline devam eden eski rol arkadaşına sert sözlerle yüklenen Süzgün adaletin er ya da geç tecelli edeceğini ifade ederek sitemini noktaladı.

Dolandırıcılık Vakası ve Organize Suç İddiası

Genç oyuncunun sosyal medyadaki bu sarsıcı açıklamalarının hemen sonrasında baba Serkan Süzgün de kameralar karşısına geçerek tartışmayı çok daha farklı bir boyuta taşıdı. Sürecin bir reklam firması aracılığıyla kurgulanan dolandırıcılık vakasıyla başladığını savunan baba ilerleyen aşamalarda tanınmış aktrisin doğrudan devreye girdiğini ileri sürdü. İddia sahibine göre ünlü oyuncu ellerindeki bazı kritik bilgileri kullanarak şebekeye ailenin durumu fark ettiğini ve yasal yollara başvuracağını haber verdi. Bu gelişmenin ardından şüpheli kişilerin doğrudan kendileriyle temasa geçtiğini belirten Süzgün olayları kontrol altında tutmak amacıyla avukat Nail Gönenli'nin aileye yönlendirildiğini söyledi. Baba Süzgün söz konusu avukatın davayı üstlenmesine bizzat dizinin başrol oyuncusunun aracılık ettiğini iddia etti.

Üç Milyon Dolarlık Kazanç ve Yalı İddiası

Açıklamalardaki en dikkat çekici kısım ise doğrudan haksız maddi kazanç iddialarına yönelik oldu. Serkan Süzgün, kızı Kübra Süzgün'ün kariyeri üzerinden tam üç milyon dolarlık devasa bir finansal çıkar sağlandığını öne sürdü. Gündeme düşen bu büyük gelirin kimler tarafından nasıl kullanıldığı sorusu şimdilik yanıtsız kalırken hedefteki oyuncunun yaşanan olayların ardından eski evinden ayrılarak Boğaz'da lüks bir yalıya taşınması magazin basınının dikkatinden kaçmadı. Baba Süzgün tüm bu yasadışı organizasyonun içinde aktrisin eşi Burak Yamantürk'ün de aktif rol aldığını savundu. Açıklamalarını oldukça iddialı bir noktaya taşıyan Serkan Süzgün anlattığı karmaşık olaylar zincirini net biçimde kanıtlayacak ses kayıtlarını elinde bulundurduğunu açıkça beyan etti.

Karşı Cephede Derin Sessizlik Hakim

Karşı taraftan ise ardı ardına gelen bu ağır suçlamalara henüz hiçbir resmi yanıt gelmedi. Gerek hedefe konan ünlü aktris gerekse sürece dahil olduğu öne sürülen eşi derin bir sessizliği tercih ediyor. Taraflar arasındaki gerilimin hukuki boyuta ulaşıp ulaşmayacağını ise zaman gösterecek.