Merve Terim Çetin'den Bodrum'da Alkış Toplayan Hareket: Elbisesiyle Denize Atladı!

Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim'in büyük kızı Merve Terim Çetin Bodrum tatilinde sergilediği örnek ve duyarlı davranışla magazin gündemine damga vurdu. Zaman zaman ailesiyle ve ABD'de lisanslı futbolculuk yapan oğlu Yaman ile ilgili paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü isim bu kez bir restoranda akşam yemeği yerken tanık olduğu olay karşısında sergilediği fedakarlıkla takdir topladı.

"Bu Topla Çok Anılarım Var" Sözüne Dayanamadı

Bodrum'da bir restoranda akşam yemeği yediği esnada sahilden yükselen çocuk ağlamasıyla irkilen Merve Terim Çetin olayın detayını öğrenince hemen harekete geçti. Denizde sürüklenen topunun ardından "Bu topla çok anılarım var" diyerek gözyaşlarına boğulan küçük çocuğun çaresizliğine ve üzüntüsüne kayıtsız kalamayan Terim bir an bile tereddüt etmedi. Üzerindeki şık elbiseye hiç aldırış etmeden kendini serin sulara atan ünlü isim kısa sürede denize açılarak topu kurtarmayı başardı.

Sosyal Medyada İyilik Rüzgarı Esti

Fatih Terim’in kızı Merve Terim, gece denize kaçan topu için ağlayan küçük bir çocuğu görünce elbiseleriyle suya girdi.

Denize girerek topu çıkaran Terim, topu yeniden çocuğa teslim etti. pic.twitter.com/HsP91sGlvw — Bulvar Magazin (@BulvarMagazine) August 4, 2026

Denizden çıkardığı topu gözyaşları içindeki küçük çocuğa teslim ederek onun yeniden gülümsemesini sağlayan Merve Terim Çetin çevredeki vatandaşların ve görgü tanıklarının büyük takdirini topladı. Yaşanan bu duygusal ve anlamlı anlar kısa sürede dijital platformlara ve sosyal medyaya yansıdı. Kullanıcılar hiç düşünmeden elbisesiyle denize atlayan Terim için "Küçük bir iyilik büyük bir mutluluk" ve "Annelik refleksi böyle bir şey" şeklinde övgü dolu binlerce yorum paylaştı.