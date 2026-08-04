Beyza ile Ağaç Altında Görüntülenen Sercan Yıldırım Konuştu!

Survivor yarışmasının unutulmayan olayları arasında yer alan adalar arası yüzme krizinde yeni gelişmeler yaşandı. Eski futbolcu Sercan Yıldırım yarışma döneminde Beyza ile arasında çıkan iddialara açıklık getirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden video paylaşan ünlü isim kural ihlali detaylarını ilk kez anlattı. Böylece aylardır merak edilen gece yürüyüşünün gerçek nedeni ortaya çıktı.

Duygusal Yakınlaşma İddialarına Kesin Yanıt

Kamuoyunda geniş yankı bulan adalar arası yüzme olayı hakkında konuşan Yıldırım aralarındaki bağın sadece arkadaşlık olduğunu belirtti. Yarışma şartlarının ağırlığına dikkat çeken eski sporcu Survivor adasındaki gerçek olayların dışarıya farklı yansıdığını vurguladı. Ancak yaşanan sürecin arkadaşlık sınırları içinde kaldığını ifade etti. Dolayısıyla çıkan aşk dedikodularını kesin bir dille yalanladı.

Yarışmadaki Kural İhlalinin Arka Planı

Eski futbolcu adada kaldıkları sırada dışarıdan gizlice erzak temin ettiğini itiraf etti. Yaşanan kural ihlalini detaylandıran Yıldırım Beyza'nın kendi yanına geldiği an erzakları paylaştığını söyledi. Gece vakti gerçekleşen buluşmanın tamamen yemek paylaşımı amacıyla yapıldığını açıkladı. Bununla birlikte olayların yanlış anlaşılmasından rahatsızlık duyduğunu ekledi.

"Acun Ilıcalı'ya Söyleseydik Ceza Alacaktım"

Süreç boyunca Beyza'nın kendisini koruduğunu belirten Sercan Yıldırım olayın gizli kalma sebebini açıkladı. Durumu Acun Ilıcalı tarafına bildirmeleri halinde ağır bir ceza alacağını dile getirdi. Bu yüzden Beyza'nın sessiz kaldığını ve kendisini ele vermediğini vurguladı. Sonuç olarak olayın bir aşk hikayesi değil bir yardımlaşma ve koruma çabası olduğunu ifade etti.