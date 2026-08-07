Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in Otomobildeki Pozu Gündem Oldu

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, şarkıcı sevgilisi Mert Demir ile araç içinden yeni bir kare paylaştı. İkilinin fotoğrafı kısa sürede gündem oldu.

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in Otomobildeki Pozu Gündem Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-08-2026 18:42

Yaklaşık üç yıldır birlikteliklerini sürdüren oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir seyahat ettikleri araç içerisinde çekildikleri fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede dijital mecralarda geniş bir etkileşim trafiği oluşturan paylaşım magazin gündeminin üst sıralarındaki yerini aldı.

Sosyal Medyada İlgi Gören Paylaşım

Instagram platformunda 10,7 milyonluk geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Serenay Sarıkaya kişisel profili üzerinden sevgilisi Mert Demir ile birlikte yer aldığı yeni görseli yayınladı. Bir otomobilin arka koltuğunda çekilen kare ünlü oyuncunun hayranları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı. Sanat ve müzik dünyasının popüler isimleri arasında yer alan ikili iş projelerinin yanı sıra özel yaşamlarındaki adımlarla da adlarından söz ettirmeyi sürdürüyor. Öte yandan başarılı oyuncu başrol kadrosunda yer aldığı "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisini de sevgilisiyle beraber izledi. Proje gösteriminin ardından mekandan ayrılan çifte oyuncu arkadaşları Boran Kuzum eşlik etti.

İddialara Karşı Hukuki Yaptırım Vurgusu

Müzik ve televizyon dünyasının odağındaki ikili geçmiş dönemlerde zaman zaman ayrılık iddiaları ve "reklam ilişkisi" yaşadıkları yönündeki söylentilerle basının gündemine gelmişti. Ancak basında yer alan spekülasyonların aksine Serenay Sarıkaya'nın sosyal medya hesabından fotoğrafları kaldırmaması ve çiftin kamusal alanda birlikte görüntü vermeye devam etmesi iddiaları boşa çıkardı. Şarkıcı Mert Demir daha önce basına yansıyan reklam ilişkisi iddialarına net bir dille karşı çıkmıştı. Yaşadığı duygunun gerçek bir aşk olduğunu vurgulayan yetenekli müzisyen gerçeği yansıtmayan asılsız haberlere karşı adli süreç başlatacağını ve hukuki haklarını sonuna kadar kullanacağını kamuoyuna açıkça duyurmuştu.

Birlikteliklerinde Yeni Dönem

Magazin basınının yakından takip ettiği çift kariyerlerindeki tempolu çalışma dönemine ve yoğun çekim takvimlerine rağmen birlikte vakit geçirmeye özen gösteriyor. Müzik listelerinde popülerliğini koruyan Mert Demir ile dijital platform projeleriyle geniş kitlelere ulaşan Serenay Sarıkaya sosyal ağlardaki paylaşımlarıyla ilişkilerindeki uyumu sergilemeye devam ediyor. Çiftin araç içerisinden paylaştığı son fotoğraf karesi takipçileri tarafından beğeni toplamayı sürdürüyor.

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