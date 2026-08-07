Hileli Klibinin Çekildiği Sarnıçta Eğlenceli Anlar: Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Viral Oldu!

Manifest grubu üyeleri Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Ajda Pekkan ile çektikleri Hileli klibinin sarnıcında Hades ve Selena sahnesini canlandırdı. Eğlenceli video sosyal medyayı salladı.

Hileli Klibinin Çekildiği Sarnıçta Eğlenceli Anlar: Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Viral Oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-08-2026 11:46

Türk pop müziğinin Süperstar'ı Ajda Pekkan ile son dönemin popüler gruplarından Manifest'in Hileli şarkısı için bir araya geldiği klip çekimleri epey renkli anlara sahne oldu.

Grubun dikkat çeken üyeleri Zeynep Oktay ve Sueda Uluca çekimlerin yapıldığı o gizemli ve otantik sarnıç atmosferini boş geçmeyip Türk televizyonlarının efsane dizisi Selena'ya eğlenceli bir gönderme yaptı.

Tarihi Sarnıçta Selena ve Hades Kapışması!

Klip çekimlerinin yapıldığı mistik mekanda fırsatı kaçırmayan iki müzisyen dizinin unutulmaz karakterleri Selena ile Hades'in o meşhur atışma sahnesini yeniden canlandırdı.

Mimikleri, kostüm detayları ve enerjileriyle döktüren Zeynep Oktay ve Sueda Uluca çektikleri bu eğlenceli videoyu kişisel sosyal medya hesaplarından paylaştı. İkilinin bu neşeli anları izleyenleri direkt çocukluk yıllarına götürdü.

Sosyal Medyada Beğeni Yağmuru: Ajda Hanım Görse Kesin Gülerdi!

Video yüklendiği andan itibaren dijital mecralarda hızla yayılarak en çok paylaşılan içerikler arasına girdi. Müzikal yeteneklerinin yanı sıra sempatik halleriyle de epey geniş bir kitle edinen Manifest üyeleri takipçilerinden tam not almayı başardı.

Paylaşımın altına kısa sürede "Klip mekanını böyle değerlendirmek harika fikir", "Eski günlere ışınlandık resmen", "Hades ile Selena ruhunu çok iyi yakalamışlar" ve "Ajda Pekkan da izlese kesin gülerdi" şeklinde yüzlerce esprili ve övgü dolu yorum dizildi. Bakalım ikiliden bu tarz eğlenceli kamera arkası videoları gelmeye devam edecek mi...

Benzer Haberler
Teşkilat'a Bomba Transfer! Yeni Kadın Başrol İçin Bensu Soral'a Teklif Gitti Teşkilat'a Bomba Transfer! Yeni Kadın Başrol İçin Bensu Soral'a Teklif Gitti
Hazar Ergüçlü Tatile Doymuyor! Yaz Sezonunun Keyfini Çıkarıyor Hazar Ergüçlü Tatile Doymuyor! Yaz Sezonunun Keyfini Çıkarıyor
Manifest'in Zoktay'ı Peş Peşe Paylaştı! Sosyal Medyayı İkiye Bölen Pozlar! Manifest'in Zoktay'ı Peş Peşe Paylaştı! Sosyal Medyayı İkiye Bölen Pozlar!
Tatil Rotasını Mısır'a Çevirdi! Selin Şekerci Egzotik Ülkeyi Keşfe Çıktı Tatil Rotasını Mısır'a Çevirdi! Selin Şekerci Egzotik Ülkeyi Keşfe Çıktı
Aytaç Şaşmaz'dan Serra Arıtürk Aşkına İlk Yorum: Aytaç Şaşmaz'dan Serra Arıtürk Aşkına İlk Yorum: "Her Şey Yolunda!"
Zeynep Bastık Ve Serkay Tütüncü’den Düğün Öncesi Yeni Poz Zeynep Bastık Ve Serkay Tütüncü’den Düğün Öncesi Yeni Poz
ÇOK OKUNANLAR
Hileli Klibinin Çekildiği Sarnıçta Eğlenceli Anlar: Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Viral Oldu!
  • 07-08-2026 11:46

Hileli Klibinin Çekildiği Sarnıçta Eğlenceli Anlar: Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Viral Oldu!

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası
  • 10-08-2026 11:22

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular
  • 11-08-2026 20:06

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı
  • 11-08-2026 15:53

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı

Merve Terim Çetin'den Bodrum'da Alkış Toplayan Hareket: Elbisesiyle Denize Atladı!
  • 06-08-2026 16:17

Merve Terim Çetin'den Bodrum'da Alkış Toplayan Hareket: Elbisesiyle Denize Atladı!