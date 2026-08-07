Hileli Klibinin Çekildiği Sarnıçta Eğlenceli Anlar: Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Viral Oldu!

Türk pop müziğinin Süperstar'ı Ajda Pekkan ile son dönemin popüler gruplarından Manifest'in Hileli şarkısı için bir araya geldiği klip çekimleri epey renkli anlara sahne oldu.

Grubun dikkat çeken üyeleri Zeynep Oktay ve Sueda Uluca çekimlerin yapıldığı o gizemli ve otantik sarnıç atmosferini boş geçmeyip Türk televizyonlarının efsane dizisi Selena'ya eğlenceli bir gönderme yaptı.

Tarihi Sarnıçta Selena ve Hades Kapışması!

Zeynep Oktay ve Sueda Uluca, “Hileli” dans videosunun çekildiği sarnıçta Hades ile Selena’nın ikonik sahnesini canlandırdı. pic.twitter.com/G7qyTwlq92 — Onedio (@onedio) August 6, 2026

Klip çekimlerinin yapıldığı mistik mekanda fırsatı kaçırmayan iki müzisyen dizinin unutulmaz karakterleri Selena ile Hades'in o meşhur atışma sahnesini yeniden canlandırdı.

Mimikleri, kostüm detayları ve enerjileriyle döktüren Zeynep Oktay ve Sueda Uluca çektikleri bu eğlenceli videoyu kişisel sosyal medya hesaplarından paylaştı. İkilinin bu neşeli anları izleyenleri direkt çocukluk yıllarına götürdü.

Sosyal Medyada Beğeni Yağmuru: Ajda Hanım Görse Kesin Gülerdi!

Video yüklendiği andan itibaren dijital mecralarda hızla yayılarak en çok paylaşılan içerikler arasına girdi. Müzikal yeteneklerinin yanı sıra sempatik halleriyle de epey geniş bir kitle edinen Manifest üyeleri takipçilerinden tam not almayı başardı.

Paylaşımın altına kısa sürede "Klip mekanını böyle değerlendirmek harika fikir", "Eski günlere ışınlandık resmen", "Hades ile Selena ruhunu çok iyi yakalamışlar" ve "Ajda Pekkan da izlese kesin gülerdi" şeklinde yüzlerce esprili ve övgü dolu yorum dizildi. Bakalım ikiliden bu tarz eğlenceli kamera arkası videoları gelmeye devam edecek mi...