Şahane Pazar 25 Yılın Ardından Tiyatro Sahnesine Dönüyor

Televizyon ekranlarının uzun soluklu eğlence programı Şahane Pazar yirmi beş yıllık aranın ardından izleyicisiyle tiyatro sahnelerinde buluşacak.

Şahane Pazar 25 Yılın Ardından Tiyatro Sahnesine Dönüyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-08-2026 19:05

Türk televizyon tarihinin uzun soluklu yayınlarından biri olan Şahane Pazar format değiştirerek izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kendi döneminde geniş kitlelere ulaşan eğlence programı tam yirmi beş yıllık aranın ardından farklı bir mecrada hayat buluyor. Televizyon stüdyolarındaki yarışma ve eğlence konseptini doğrudan canlı performans alanlarına taşıyan proje izleyicilere "Şahane Pazar Sahnede" ismiyle sunuluyor. Ekip dönemin popüler televizyon kültürünü modern tiyatro dinamikleriyle birleştirerek yeni bir şov kurguluyor. 

İnteraktif Sahne Şovu Kurgusu

Projenin sunuculuğunu ve yönetimini geçmiş yıllarda olduğu gibi Behzat Uygur ile Süheyl Uygur yürütüyor. Uzun yıllardır sahne sanatları içinde yer alan deneyimli tiyatrocular televizyon ekranlarında yakaladıkları enerjiyi bu kez doğrudan tiyatro salonlarındaki izleyiciye aktarıyor. Hazırlanan yeni gösteri programı oldukça geniş ve hareketli bir içerik yelpazesi sunuyor. Seyircilerin bizzat dahil olacağı interaktif yarışmalar, güncel konulara değinen komedi skeçleri ve profesyonel canlı müzik performansları sahne akışının temel direklerini oluşturuyor. İzleyiciyi pasif konumdan çıkarıp gösterinin bir parçası haline getiren bu yapı etkinliği klasik bir tiyatro oyunundan ayırarak tam kapsamlı bir sahne şovuna dönüştürüyor.

Sosyal Medya Etkisi

Eski programın yeniden hayata geçirilmesinde dijital platformların ve izleyici iletişiminin etkisi büyük rol oynadı. Karar alma sürecini kamuoyuyla paylaşan Behzat Uygur sosyal medya kanalları üzerinden kullanıcılardan gelen yoğun mesajların ve ısrarlı taleplerin projeyi başlatmalarında ana etken olduğunu vurguladı. Sadece iki yetenekli sunucuyla sınırlı kalmayan organizasyon teknik ve sanatsal kadro bağlamında oldukça kalabalık bir ekipten oluşuyor. Etkinliğin hazırlık aşamasında görsel tasarımdan ışık yönetimine, koreografiden genel koordinasyona kadar tam seksen kişilik profesyonel bir kadro çalışıyor. Belirtilen yüksek çalışan sayısı projenin lojistik hacmini ve sahnelenecek şovun prodüksiyon kalitesini somut biçimde ortaya koyuyor.

İlk Durak Kocaeli

Aylar süren titiz hazırlık evresinin ardından sahneye taşınan projenin turne takvimi de resmi olarak duyuruldu. Kapsamlı provaları tamamlanan "Şahane Pazar Sahnede" gösterisi ilk kez 8 Eylül'de Kocaeli’nde tiyatroseverlerin karşısına çıkacak. Gösteri ekibi bu özel prömiyerin hemen sonrasında Türkiye'nin çok sayıda farklı şehrini kapsayan uzun bir yurt içi turne programına başlayacak. Organizasyonlarını sadece Türkiye sınırları içinde tutmak istemeyen Uygur kardeşler projeyi küresel bir boyuta taşımayı hedefliyor.

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