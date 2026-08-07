Kenan Doğulu ve Beren Saat Bodrum Türkbükü'nde Görüntülendi

Kenan Doğulu ve Beren Saat yaz tatillerini geçirdikleri Bodrum Türkbükü'nde arkadaş ziyareti yaparken kameralara yansıdı.

Kenan Doğulu ve Beren Saat Bodrum Türkbükü'nde Görüntülendi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-08-2026 19:09

Beren Saat ile müzisyen Kenan Doğulu yaz aylarını Türkiye'nin popüler tatil merkezi Bodrum'da geçiriyor. Geçtiğimiz aylarda dijital bir yayın platformunda izleyiciyle buluşan yeni sinema filminde başrol oynayarak setlere dönüş yapan Saat çekimlerin yorgunluğunu üzerinden atıyor. Aynı süreçte Türkiye genelinde geniş katılımlı açık hava konserleri serisine devam eden Doğulu ise sahne maratonuna kısa bir ara verdi. Kameralardan uzak kalmaya özen gösteren ünlü çift Ege'nin sakin koylarında deniz ve güneşin tadını çıkararak enerji depoluyor.

Türkbükü'nde Arkadaş Ziyareti

Özel hayatlarını genellikle gözlerden uzak yaşamaya gayret eden ikili tatil beldesinin hareketli noktalarından Türkbükü'nde objektiflere yakalandı. Habertürk muhabiri Onur Aydın'ın kadrajına yansıyan Saat ve Doğulu'nun o esnada bölgede ikamet eden yakın bir arkadaşlarının evine misafirliğe gittikleri anlaşıldı. Günlük tatil kıyafetleri ve rahat tavırlarıyla dikkati çeken çift yaz aylarının sıcak atmosferine uygun spor bir stil benimsedi.

Tatil Rotası

Müzik ve televizyon dünyasındaki başarılarıyla tanınan çift evliliklerinde uzun yılları geride bırakırken kamuoyunun ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Tatil sırasında çekilen fotoğraflar geleneksel medyanın yanı sıra sosyal medya platformlarında da hızla yayıldı. Planlamalarına göre tatillerine bir süre daha Bodrum ve çevresinde devam edecek olan Saat ve Doğulu yaz sezonunun sonlarına doğru tekrar İstanbul'a dönüş yapacak. Kenan Doğulu'nun sonbahar döneminde yeni stüdyo kayıtlarına ve konser serilerine başlaması planlanırken Beren Saat'in de masadaki yeni senaryo tekliflerini değerlendirmesi bekleniyor.

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