Zirveyi Kızılcık Şerbeti'ne bırakan Yalı Çapkını'nın akıbeti ne olacak?

İlk sezonuyla reytinglerin zirvesinde yer alan Yalı Çapkını ikinci sezonunda kan kaybetmeye devam ediyor. Değişen senaryo tepkilere neden olurken, dizinin izleyenleri sosyal medyada "Metres hikayesi istemiyoruz" şeklinde çıkışlarda bulunuyor.



ZİRVEYİ KAYBETTİ!



Yalı Çapkını son olarak AB grubunda da zirveyi Kızılcık Şerbeti'ne bıraktı ve tüm kategorilerde Kızılcık Şerbeti'nin gerisine düşmüş oldu.



DİZİNİN AKIBETİ NE OLACAK?



Eğer reytinglerdeki düşüş devam ederse Yalı Çapkını dizisi bu sezon sonunda ekranlara veda edebilir. Fakat şu an için erken final gibi bir durum söz konusu değil.