Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber'den Olaylı Veda: "Söylenecek Çok Söz Var"

Ekran yolculuğuna iddialı bir giriş yapan ve kısa sürede kendi kemik izleyici kitlesini oluşturan Taşacak Bu Deniz dizisinde yeni sezon öncesi şoke edici bir ayrılık depremi yaşandı. Dizide hayat verdiği "Gezep" karakteriyle izleyicinin büyük beğenisini toplayan usta oyuncu Onur Dilber projeye veda ettiğini duyurdu. Ancak bu veda, alışılmışın aksine yapım ekibine ve senaryo grubuna yönelik sert eleştiriler içeren zehir zemberek bir açıklamayla geldi. Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı bu çıkış televizyon kulislerini adeta ayağa kaldırdı.

Dilber dizi kadrosundan ayrıldığını açıkladı. Karakterinin yeni sezonda yer almayacağını son dakika öğrenen ünlü oyuncu kırgınlığını ve şaşkınlığını gizlemedi.

Karakterin Özüne Aykırılık Seyircinin De Malumuydu

Onur Dilber canlandırdığı Gezep karakterinin son haftalarda senaryo gereği geçirdiği değişime ve hikayesinin içinin boşaltılmasına şu sözlerle dikkat çekti:

"Çok severek oynadığım Gezep'in yeni sezonda olmayacağını şaşırarak ve üzülerek öğrendim. Diziye çok güzel başlayarak seyircinin sevgisini kazanan Gezep'in haftalardır yaşadığı gerileme ve karakterin özüne aykırılık, seyircinin de malumuydu."

Bu Duruma Anlam Veremiyorum, Derinden Üzüldüm

"Karakterin özüne döneceğini ve vadedilen hikayesini yeni sezonda göreceğimizi umut ederken yaşadığım bu duruma anlam veremediğimi ve derinden üzüldüğümü bilmenizi isterim. Söylenecek çok söz var aslında, zamanı gelince söyleriz inşallah."

Onur Dilber'in bu olay yaratan vedasının ardından dizinin sıkı takipçileri yapım şirketini ve senaristleri mesaj yağmuruna tuttu. Sosyal medyada "Gezep yoksa biz de yokuz", "Dizinin en iyi karakterini harcadınız" yorumları yapılırken yapım kanadından kriz yaratan bu ayrılık açıklamasına dair henüz resmi bir yanıt gelmedi.