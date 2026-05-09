Taşacak Bu Deniz'de Olay Sahne: "Artık Bu Dünyayı Yakalım"

TRT 1 ekranlarında Cuma akşamları yayınlanan ve reyting rekorları kıran Taşacak Bu Deniz'de her hafta heyecan daha da yükseliyor. Reyting savaşlarının zirvesinde yer alan dizi oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Erden Şanlı, Zeynep Atılgan, Burak Yörük, Aytek Şahan, Yeşim Ceren Bozoğlu, Onur Dilber, Gamze Süner Altay, Hakan Salınmış, Burcu Cavrar, Ali Öner, Hande Nur Tekin, Fester Abdü gibi pek çok ünlü ismi kadrosunda barındıran Taşacak Bu Deniz konuşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan reyting sonuçlarına göre Taşacak Bu Deniz, yine haftanın en çok reyting alan yapımı oldu. Karadeniz'in eşsiz atmosferinde çekilen dizinin yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak oturuyor. Taşacak Bu Deniz'in senaryosunu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem birlikte kaleme alıyor.

Adil Gerçeği Öğrendi!

Taşacak Bu Deniz'in yayınlanan 27 bölümünün sonunda Ulaş Tuna Astepe'nin hayat verdiği Adil Koçari, Eleni'nin kendi kızı olduğu öğrendi. Adil'in Eleni'nin kızı olduğunu öğrenmesiyle birlikte dizide tansiyon daha da yükseldi. Çünkü Eleni, Furtunalılar tarafından kaçırıldı. Bu durum izleyenleri gelecek bölümde neler olacağı konusunda meraklandırdı.

Taşacak Bu Deniz 28. Bölüm Fragmanı Yayınlandı

Taşacak Bu Deniz 28. bölüm fragmanı dizinin yeni bölümü biter bitmez yayınlandı. Büyük aksiyonun ve duygusal sahnelerin yer aldığı fragmanda Celil Nalçakan'ın da kadroya katıldığı görülüyor. Ayrıca Esme'nin Adil'e "Artık bu dünyayı yakalım" şeklindeki çıkışı gelecek bölüm için oldukça merak uyandırıyor. Bakalım Taşacak Bu Deniz 28. Bölümde neler olacak? Adil ve Esme kızları olan Eleni'yi kurtarabilecek mi? Adil, Furtunalılara ne gibi bir ceza kesecek? Celil Nalçakan'ın kadroya dahil olması dizideki dengeleri nasıl değiştirecek?



