Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’dan Cannes Sürprizi! Geri Sayım Başladı

Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncuları Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal, sezon finali öncesi Fransa’da düzenlenecek özel bir Cannes etkinliğine davet edildi.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’dan Cannes Sürprizi! Geri Sayım Başladı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 10-05-2026 12:47

Uzak Şehir ekranlarda yakaladığı başarıyla adından söz ettirmeye devam ederken dizinin başrol oyuncuları Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal sezon finali öncesi sürpriz bir davetle Fransa yolcusu oluyor. İkilinin Cannes’da Türkiye’yi temsil edeceği öğrenildi. Bu gelişme magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Sezon Finali Öncesi Sürpriz Davet

Başarılı reytingleriyle gün geçtikçe dikkat çeken “Uzak Şehir” ekibi, sezon finali için geri sayıma geçti. Bu sırada ekip beklenmedik bir gelişmeyle gündeme geldi. Dizinin sevilen başrol oyuncuları Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal, Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenecek özel bir Türkiye resepsiyonuna davet edildi.

Bu davet,  dizinin uluslararası görünürlüğü ve oyuncuların kariyerleri için önemli bir adım olarak değerlendirildi. Yoğun çekim temposuna kısa bir ara veren ikili Fransa yolculuğu için hazırlıklara başladı.

Kırmızı Halı Heyecanı

Set temposundan çıkıp bu kez kırmızı halıda boy gösterecek olan Akbaba ve Ünsal’ın Cannes’daki tarzı şimdiden merak konusu oldu. İkilinin festivaldeki şıklığı ve katılacakları etkinlikte verecekleri pozlar sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

Daha önce “Go Türkiye” için hazırlanmış ve İstanbul ile Kapadokya’nın tanıtıldığı projede birlikte kamera karşısına geçen ikili, uyumlarıyla büyük beğeni toplamıştı. Bu geçmiş iş birlikleri, Cannes davetinde de birlikte sahne almalarının en önemli referanslarından biri olarak görülüyor.

Türkiye’yi Temsil Edecekler

16 Mayıs akşamı gerçekleştirilecek özel davette Türkiye’yi temsil edecek isimler arasındaki Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal, kültürel tanıtım etkinliğinde önemli bir rol üstleniyor. Organizasyonun, Türkiye’nin turizm ve kültürel değerlerini uluslararası arenada tanıtmayı amaçladığı belirtildi.

Dizi boyunca ekrandaki uyumlarıyla dikkat çeken ikilinin, bu kez farklı bir platformda birlikte yer alması hayranlarını da heyecanlandırdı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, “Uzak Şehir ikilisi Cannes’da parlayacak.” yorumlarında bulundu.

Benzer Haberler
Nehir Erdoğan Ekranlara Dönüyor! İşte Yeni Projesi... Nehir Erdoğan Ekranlara Dönüyor! İşte Yeni Projesi...
Taşacak Bu Deniz'de Olay Sahne: Taşacak Bu Deniz'de Olay Sahne: "Artık Bu Dünyayı Yakalım"
Hazal Subaşı ve Kaan Yıldırım’lı Kayıp Zaman'dan İlk Kareler Geldi Hazal Subaşı ve Kaan Yıldırım’lı Kayıp Zaman'dan İlk Kareler Geldi
Aras Bulut İynemli'nin partneri belli oldu! İşte o isim... Aras Bulut İynemli'nin partneri belli oldu! İşte o isim...
Kıskanmak Dizisinde Hafsanur Sancaktutan'ı Hedef Aldı: Kıskanmak Dizisinde Hafsanur Sancaktutan'ı Hedef Aldı: "Kimseyi Yalayıp Yutmadım"
Delikanlı da Reyting Kurbanı! Mert Ramazan Demir'e Büyük Şok Delikanlı da Reyting Kurbanı! Mert Ramazan Demir'e Büyük Şok
ÇOK OKUNANLAR
Özge Gürel'in Eleştirilere Bakışı Gündem Oldu:
  • 09-05-2026 15:57

Özge Gürel'in Eleştirilere Bakışı Gündem Oldu: "Dünden Daha İyiyim"

Taşacak Bu Deniz’e Dev Rakip! Sevdamı Sakla Karadeniz Geliyor!
  • 04-05-2026 11:24

Taşacak Bu Deniz’e Dev Rakip! Sevdamı Sakla Karadeniz Geliyor!

Ünlü Spor Spikerinin Yayında Giydiği Kıyafetler Uygunsuz Bulundu! Şikayet Yağıyor
  • 06-05-2026 09:57

Ünlü Spor Spikerinin Yayında Giydiği Kıyafetler Uygunsuz Bulundu! Şikayet Yağıyor

Şeyma Subaşı Bir Kez Daha Kuralını İhlal Etti:
  • 08-05-2026 11:27

Şeyma Subaşı Bir Kez Daha Kuralını İhlal Etti: "Bir Daha Görmeyeceksiniz" Demişti Ama...

Sinem Kobal Londra Sokaklarını Fethetti: Yeni Tatil Rotası Olay Oldu!
  • 06-05-2026 11:00

Sinem Kobal Londra Sokaklarını Fethetti: Yeni Tatil Rotası Olay Oldu!