Kıskanmak Biter Bitmez Başka Diziye Geçti





Bülent İnal uzun süren ekran orucunu Kıskanmak dizisi ile bozmuştu. Devam eden diziye 'Savcı Cihan' karakteriyle dahil olmuş ve performansıyla göz doldurmuştu. Fakat reytinglerdeki dalgalanmalar dizinin sonunu getirdi. Reytingler düşmeye başlayınca kanal yönetimi, Özgü Namal, Mehmet Günsür, Selahattin Paşalı, Hafsanur Sancaktutan, Hande Doğandemir, Beril Pozam, Ayda Aksel gibi oyuncuları kadrosunda barındıran Kıskanmak dizisinin fişini çekti. Dizi 19 Mayıs Salı günü 33. Bölümüyle final yapacak.

Teklif Yağıyor!

Önümüzdeki hafta ekrana veda edecek olan Kıskanmak dizisinin çekimlerinin sona ermesinin ardından Bülent İnal gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Ünlü oyuncuya pek çok projeden rol teklif edildiği öğrenildi. Fakat Bülent İnal'ın tercihi Ömür Usta'dan yana oldu.

Ömür Usta Dizisinde Rol Alacak

Usta oyuncu Ömür Usta dizisiyle el sıkıştı. Bu dizide Bülent İnal'a Nurgül Yeşilçay ve Gonca Vuslateri eşlik edecek. Dizinin genç yıldızları arasında da Ömür Usta’nın çocukları rolleriyle Enes Koçak ve Cemre Arda yer alacak.

Ay Yapım'ın yapımcılığını üsteleneceği dizinin Now TV'de yayınlanması bekleniyor. Senaryosunu Çağla Kızılelma’nın kaleme aldığı Ömür Usta'nın yönetmen koltuğunda ise Hilal Saral oturacak.

Ömür Usta Konusu

Ömür Usta, 15 yaşındayken evlendirildiği eşinin ortadan kaybolmasından sonra 3 çocuğu, bir torunu ve kayınvalidesine boyacılık ve tamircilik yaparak bakan Ömür’ün (Nurgül Yeşilçay) hikayesini konu alıyor. Yayın tarihi henüz belli olmayan dizi için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ömür Usta dizisi şimdiden merakla bekleniyor.