Yonca Evcimik Adriyatik Denizi'nden Paylaştığı Pozlarla Salladı!

Türk pop müziğinin 90'lı yıllarına damga vuran dansları, tarzı ve enerjisiyle pop kültürünün temellerini atan efsane isim Yonca Evcimik yaz sezonunu yurt dışında açtı. Yıllara meydan okuyan güzelliği ve dinç vücuduyla her daim genç kızlara taş çıkaran ünlü sanatçı bu kez Karadağ sahillerinden paylaştığı iddialı tatil kareleriyle sosyal medyayı adeta yaktı geçti. Adriyatik Denizi'nin serin sularında yorgunluk atan Evcimik zamansız güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Abone ve Bandıra Bandıra gibi şarkılarıyla bir döneme damga vuran Çılgın Bediş karakteriyle de hafızalara kazınan Yonca Evcimik tatil sezonunu Karadağ'da açtı. Güneşin ve Adriyatik'in mavi sularının keyfini çıkararak serinleyen şarkıcı adeta sezonun yorgunluğunu attı. Şarkıcı çıktığı bu tatilde objektif karşısına geçerek poz vermeyi de ihmal etmedi.

Adriyatik Denizi'ne Girmemek Olur Mu?

Karadağ'ın muhteşem doğasında ve berrak koylarında tatilin tadını çıkaran usta sanatçı deniz keyfi yaptığı anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Neşeli ve enerjik tavırlarıyla her zamanki Yonca Evcimik çizgisini koruyan şarkıcı fotoğraflarına eklediği notla da Karadağ'a olan hayranlığını dile getirdi.

Evcimik tatilinden kesitleri sosyal medya hesabından "Karadağ'a kadar gelmişken Adriyatik Denizi'ne girmemek olur mu?" notunu düşerek sevenlerinin beğenisine sundu.

Sosyal Medya "18'lik Çılgın Bediş"i Konuşuyor

62 yaşında olmasına rağmen fit görüntüsünden ve karın kaslarından hiçbir şey kaybetmeyen Yonca Evcimik'in plaj tarzı ve gençlik enerjisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları ünlü şarkıcının adeta zamanı durdurduğunu belirterek şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Şarkıcının bu paylaşımının altına takipçileri; "Kim der 62 yaşında", "Hala çok güzel", "18'lik kız gibi" ve "Bir insan hiç yaşlanmaz mı? Çılgın Bediş'ten beri hal" aynısın" tarzında yorumlar yaptı.

90'ların ruhunu bugünlere kadar taşımayı başaran ve formunu düzenli spor ile sağlıklı beslenmeye borçlu olan Yonca Evcimik'in Karadağ kaçamağı bu yazın en çok konuşulan ve ilham veren tatil rotalarından biri olarak magazin tarihine geçti.