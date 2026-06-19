Hayal Köseoğlu'ndan Nefes Kesen Bodrum Pozları!

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve ilk bölümüyle reyting listelerine hızlı bir giriş yapan Muhtemel Aşk dizisinin başarılı oyuncusu Hayal Köseoğlu dizinin ekran yolculuğuna başlamasının ardından soluğu Bodrum'da aldı. Yoğun geçen çekim temposuna kısa bir tatil molası veren ünlü oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı cesur sahnelerle adından söz ettirdi. Ege'nin mavi sularında yorgunluk atan Köseoğlu'nun siyah bikinili iddialı tarzı takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Setlere Başarılı Dönüş Bodrum'da Tatil Molası

Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'yla başrolleri paylaştığı MF Yapım imzalı Muhtemel Aşk dizisinde canlandırdığı karakterle yine tüm dikkatleri üzerine çeken Hayal Köseoğlu projenin yayına girmesiyle birlikte kutlama ve dinlenme adresi olarak Bodrum'u seçti.

Günün erken saatlerinde plaj keyfi yapan güzel oyuncu fit vücudu ve enerjik tavırlarıyla dikkat çekti. Doğal güzelliğini sergilemekten çekinmeyen ünlü oyuncu gün boyu güneşin ve denizin tadını çıkardı.

Siyah Bikinili Paylaşımlar Sosyal Medyayı İkiye Katladı

Sosyal medyayı aktif kullanan ve Instagram'da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hayal Köseoğlu Bodrum plajlarında çekilen siyah bikinili fotoğraflarını ardı ardına paylaştı. Kusursuz fiziğiyle göz kamaştıran oyuncunun bu iddialı kareleri yüklendiği an itibarıyla sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafların altına hayranları ve sanat dünyasından yakın dostları "Yaz ekranının en güzel kadını", "Muhtemel Aşk'ın enerjisi plaja taşınmış" ve "Siyah asilliği çok yakışmış" şeklinde övgü dolu binlerce yorum bıraktı. Yeni sezona ve projesine yüksek enerjiyle başlayan Köseoğlu tatil fotoğraflarıyla adeta düşman çatlattı.