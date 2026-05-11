Milli Sporcu Teşkilat Dizisine Konuk Oluyor!

Tolga Sarıtaş'ın başrolünde yer aldığı sevilen dizi Teşkilat'a milli bir sporcu konuk oluyor.

Yayın Tarihi : 11-05-2026 15:06

TRT 1’in milyonları ekran başına kilitleyen ve 6 sezondur ekran yolculuğunu sürdüren kült dizisi ‘Teşkilat’, Pazar akşamları ekranlara gelmeye devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan dizide, Tolga Sarıtaş, Rabia Soytürk, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Adnan Biricik, Murat Han gibi önemli isimler rol alıyor. 

Teşkilat'ın yeni bölümüne dövüş sporları dünyasından dev bir isim konuk oluyor. Brezilya Jiu-Jitsu (BJJ) branşında göğsümüzü kabartan, IBJJF Dünya ve Avrupa Şampiyonlukları bulunan siyah kuşak sahibi milli sporcumuz Yiğit Hanay, bu hafta yeteneklerini Teşkilat dizisinde sergiliyor.


Minderdeki Ortaklık Setlere Taşındı


Dizide Altay karakterine hayat veren başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş, senaryo gereği bir dövüş sahnesinde hocasıyla karşı karşıya geliyor. Tolga Sarıtaş, yalnızca dizide değil, özel hayatında da uzun süredir Yiğit Hanay’dan BJJ dersleri alıyor. Yakın zamanda Dünya Şampiyonluğu kemerini kuşanan Hanay, öğrencisi Sarıtaş ile olan uyumunu bu kez sette sergiliyor.


Teşkilat'ın yeni bölümü pazar akşamı saat 20:00'de TRT 1’de ekrana gelecek. 6 sezondur devam eden dizinin 181. bölümü izleyici ile buluşacak. 


Tolga Sarıtaş kimdir?

30 Mayıs 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Tolga Sarıtaş, aslen Sivaslı'dır. Liseden mezun olduktan sonra oyunculuğa yönelmiştir. Mesleğe tiyatroyla başlayan Sarıtaş, ardından çeşitli dizi ve filmlerde rol almıştır. Özellikle Güneşin Kızları dizisiyle büyük bir patlama yapan oyuncu, Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı "Şehzade Cihangir" karakteriyle de adını geniş kitlelere duyurmuştur.

Tolga Sarıtaş şu sıralar TRT 1'de yayınlanan "Teşkilat" dizisinde Altay isimli karaktere hayat vermektedir.

