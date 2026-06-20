Bikini Yerine Boğazı Kapalı Gömlek! Manifest Üyesi Hilal Yelekçi'den Şok Kombin!

Popüler müzik grubu Manifest'in her adımı olay olan başarılı üyesi Hilal Yelekçi, son dönemde sadece müzik listelerindeki başarılarıyla değil, özel hayatıyla da magazin manşetlerinden düşmüyor. Yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir'le aşk yaşadığı yönündeki iddialarla uzun süre gündemi meşgul eden güzel şarkıcı bu kez çıktığı yaz tatilinde tercih ettiği sıra dışı tarzıyla sosyal medyanın diline düştü.

Alışılmış Yaz Modasını Yıktı Geçti

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte ünlü isimlerden alışık olduğumuz bikini ve mayo paylaşımlarının aksine Hilal Yelekçi ters köşe bir kombinle objektif karşısına geçti. Güzel şarkıcının tatil beldesinden paylaştığı fotoğraflardaki giyim tercihi takipçileri arasında yeni bir moda tartışmasının fitilini ateşledi.

Üstüne boğazına kadar kapalı bir gömlek giyen altına ise kapri pantolon tercih eden şarkıcının bu sıra dışı tarzı kısa sürede gündem oldu.

Sosyal Medya İki Grupta Toplandı

Yelekçi'nin bohem ve kapalı tatil tarzı Instagram'da kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Standart yaz modasına meydan okuyan bu kombin tarzı beğenenler ve rüküş bulanlar olarak sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü:

Beğenenler, "Bikini şovlarından sıkılmıştık harika bir entelektüel tatil tarzı", "Kapri ve gömlek asilliği diye bir şey var, Hilal'e çok yakışmış" yorumlarında bulundu.

Eleştirenler, "Güneş altında boğazına kadar kapalı gömlek giymek biraz fazla iddialı olmamış mı?", "Mert Ramazan Demir görse ne derdi acaba?" şeklinde esprili yaklaşımda bulundu.

Mert Ramazan Demir ile ilgili aşk dedikodularına karşı sessizliğini koruyan Yelekçi bu ikonik tatil stiliyle magazin gündeminde daha uzun süre konuşulacağının sinyallerini verdi.