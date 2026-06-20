Bikini Yerine Boğazı Kapalı Gömlek! Manifest Üyesi Hilal Yelekçi'den Şok Kombin!

Mert Ramazan Demir'le adı anılan Manifest grubu üyesi Hilal Yelekçi tatilde giydiği boğazına kadar kapalı gömlek ve kapri kombiniyle olay oldu.

Bikini Yerine Boğazı Kapalı Gömlek! Manifest Üyesi Hilal Yelekçi'den Şok Kombin!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-06-2026 10:00

Popüler müzik grubu Manifest'in her adımı olay olan başarılı üyesi Hilal Yelekçi, son dönemde sadece müzik listelerindeki başarılarıyla değil, özel hayatıyla da magazin manşetlerinden düşmüyor. Yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir'le aşk yaşadığı yönündeki iddialarla uzun süre gündemi meşgul eden güzel şarkıcı bu kez çıktığı yaz tatilinde tercih ettiği sıra dışı tarzıyla sosyal medyanın diline düştü.

Alışılmış Yaz Modasını Yıktı Geçti

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte ünlü isimlerden alışık olduğumuz bikini ve mayo paylaşımlarının aksine Hilal Yelekçi ters köşe bir kombinle objektif karşısına geçti. Güzel şarkıcının tatil beldesinden paylaştığı fotoğraflardaki giyim tercihi takipçileri arasında yeni bir moda tartışmasının fitilini ateşledi.

Üstüne boğazına kadar kapalı bir gömlek giyen altına ise kapri pantolon tercih eden şarkıcının bu sıra dışı tarzı kısa sürede gündem oldu.

Sosyal Medya İki Grupta Toplandı

Yelekçi'nin bohem ve kapalı tatil tarzı Instagram'da kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Standart yaz modasına meydan okuyan bu kombin tarzı beğenenler ve rüküş bulanlar olarak sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü:

Beğenenler, "Bikini şovlarından sıkılmıştık harika bir entelektüel tatil tarzı", "Kapri ve gömlek asilliği diye bir şey var, Hilal'e çok yakışmış" yorumlarında bulundu.

Eleştirenler, "Güneş altında boğazına kadar kapalı gömlek giymek biraz fazla iddialı olmamış mı?", "Mert Ramazan Demir görse ne derdi acaba?" şeklinde esprili yaklaşımda bulundu.

Mert Ramazan Demir ile ilgili aşk dedikodularına karşı sessizliğini koruyan Yelekçi bu ikonik tatil stiliyle magazin gündeminde daha uzun süre konuşulacağının sinyallerini verdi.

Benzer Haberler
Buzlar Tamamen Eridi! Deniz Seki ve Bayhan'dan Survivor Finalinde Dostluk Pozu! Buzlar Tamamen Eridi! Deniz Seki ve Bayhan'dan Survivor Finalinde Dostluk Pozu!
Sevenleri Korktu! Duayen Oyuncu Menderes Samancılar Ameliyat Masasına Yattı! Sevenleri Korktu! Duayen Oyuncu Menderes Samancılar Ameliyat Masasına Yattı!
Yalıkavak'ta Hız Tutkusu! Selin Türkmen Ve Dilara Sümbül Jet Ski Üzerinde Nefes Kestі! Yalıkavak'ta Hız Tutkusu! Selin Türkmen Ve Dilara Sümbül Jet Ski Üzerinde Nefes Kestі!
Bodrum Yalıkavak'ta Aile Saadeti! Kıvanç Tatlıtuğ Ve Başak Dizer Sezonu Açtı! Bodrum Yalıkavak'ta Aile Saadeti! Kıvanç Tatlıtuğ Ve Başak Dizer Sezonu Açtı!
Çeşme'de Aşk Rüzgarı! Nihal Yalçın Ve Berker Güven'den Huzurlu Tatil Pozları! Çeşme'de Aşk Rüzgarı! Nihal Yalçın Ve Berker Güven'den Huzurlu Tatil Pozları!
Taksinin Altında Kalmıştı! Eşref Rüya'nın Yıldızı Büşra Develi Minik Can İçin Seferber Oldu! Taksinin Altında Kalmıştı! Eşref Rüya'nın Yıldızı Büşra Develi Minik Can İçin Seferber Oldu!
ÇOK OKUNANLAR
Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber'den Olaylı Veda:
  • 18-06-2026 09:19

Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber'den Olaylı Veda: "Söylenecek Çok Söz Var"

Ahsen Eroğlu Ve Kemal Ertuğ'un Denizdeki Romantik Anları!
  • 15-06-2026 12:24

Ahsen Eroğlu Ve Kemal Ertuğ'un Denizdeki Romantik Anları!

Yonca Evcimik Adriyatik Denizi'nden Paylaştığı Pozlarla Salladı!
  • 18-06-2026 11:40

Yonca Evcimik Adriyatik Denizi'nden Paylaştığı Pozlarla Salladı!

Bikini Yerine Boğazı Kapalı Gömlek! Manifest Üyesi Hilal Yelekçi'den Şok Kombin!
  • 20-06-2026 10:00

Bikini Yerine Boğazı Kapalı Gömlek! Manifest Üyesi Hilal Yelekçi'den Şok Kombin!

Hayal Köseoğlu'ndan Nefes Kesen Bodrum Pozları!
  • 19-06-2026 16:06

Hayal Köseoğlu'ndan Nefes Kesen Bodrum Pozları!